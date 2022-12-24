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花蓮元旦玩很大！2遊憩修繕工程年底啓用　縣府要求安全無虞

▲▼花蓮縣政府將太平洋公園打造為以海洋為主軸的「共融遊戲樂園」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府將太平洋公園打造為以海洋為主軸的「共融遊戲樂園」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花蓮太平洋共融公園新建工程」以及「洄瀾灣流水環境改善工程」即將完工啟用，花蓮縣長徐榛蔚23日一早前往會勘視察，逐一檢視共融公園內的遊憩設施及活動場域，以及洄瀾灣流水周邊環境，並責成建設處務必確實完善各項工程，確保各項設施及周邊環境安全無虞。

▲▼花蓮縣政府將太平洋公園打造為以海洋為主軸的「共融遊戲樂園」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚逐一檢視共融公園內遊憩設施及活動場域。

考量到共融公園未來長期使用的修繕維護等問題，以及陪同孩子們前來公園的家長們，在園區內能夠有個專屬家長休憩的空間，徐榛蔚也向建設處提出規劃建議，希冀共融公園不只讓孩子們快樂玩耍，也能讓家長們看著壯闊浩瀚的太平洋，放鬆身心。

▲▼花蓮縣政府將太平洋公園打造為以海洋為主軸的「共融遊戲樂園」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

得天獨厚的海岸美景下，花蓮縣政府積極推動太平洋優質生活圈，將太平洋公園打造為以海洋為主軸的「共融遊戲樂園」，整體設計結合在地元素連結花蓮的多元人文特色，目前工程進度已達98%，預計今年底開放民眾休憩使用。

▲▼花蓮縣政府將太平洋公園打造為以海洋為主軸的「共融遊戲樂園」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼針對「洄瀾灣流水環境改善工程」，徐榛蔚要求加強改善階梯落差，避免造成行走上的不便。

太平洋共融公園積極完善各項基礎硬體設施，園區內多處可見富有「Play for All」概念的共融式遊具，以既有大型沙坑海盜船遊具為中心，串連周邊腹地配置多樣性共融遊具設施，並最大限度保留原有綠地，將既有的貝殼砂步道改造為波浪直排輪練習場，滿足花蓮鄉親各個年齡層的需求。

▲▼花蓮縣政府將太平洋公園打造為以海洋為主軸的「共融遊戲樂園」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外，縣府向水利署爭取辦理的「洄瀾灣流水環境改善工程」也即將完成，屆時將可欣賞美觀舒適且實踐生態永續的洄瀾灣流水環境，針對該項改善工程的周邊環境，徐榛蔚也要求建設處加強改善階梯落差問題，避免造成鄉親行走上的不便。

花蓮縣政府將於1月1日上午9點，在花蓮市太平洋公園舉辦「2023愛戀花蓮元旦健走」活動，邀請民眾從太平洋公園出發，沿著兩潭自行車道健走至吉野石羊裝置藝術折返，全程來回約3公里，讓大家體驗年底即將完工的太平洋共融公園嶄新風貌。

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