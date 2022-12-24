台中元旦升旗陣容曝光！中信兄弟領唱國歌　「啦啦隊女神」也來了

▲台中元旦升旗陣容曝光！中信兄弟球員領唱國歌「啦啦隊女神」也來了。（圖／台中市民政局提供）



記者游瓊華／台中報導

迎接112年到來，台中市政府明年1月1日上午8點將在台灣大道市政大樓府前廣場舉行元旦升旗典禮，邀請勇奪職棒總冠軍二連霸中信兄弟總教練林威助，帶領創下11連勝投手吳哲源、陳柏豪、捕手高宇杰及內野手馬鋼等隊員領唱國歌。另外，中信兄弟啦啦隊女神林可也將帶領隊員表演熱血應援曲。

民政局長吳世瑋表示，今年元旦升旗典禮以「112台中幸福二連霸」為主題，除象徵市長盧秀燕帶領市府團隊近4年的耕耘逐步開花結果。升旗開放民眾觀禮，市府除準備小國旗外，還有「兔年元旦紀念幣」與「市府及中信兄弟聯名口罩」，上午6時30分限量發送，歡迎一同慶元旦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民政局表示，此次活動除邀請中信兄弟隊員領唱國歌，另球團吉祥物「小翔」及當家主持人、應援團團長小白將與新社、沙鹿、太平及南區等4區吉祥物引領市長盧秀燕及來賓進場，還有熱力四射的中信兄弟啦啦隊Passion sisters林可、貴貴、希希、松鼠、白白及盈瑩帶來熱血應援曲，並由台中女中儀隊領航國旗護旗進場，另邀請台中在地舞團及極限健身中心專業教練團熱力開跳，健康活力迎新年。

民政局指出，典禮將於112年1月1日在台灣大道市政大樓府前廣場舉行，預計上午6時30分開始發放限量5000份的「兔年元旦紀念幣」與「市府及中信兄弟聯名口罩」及小國旗、7時40分開始節目暖身表演，升旗典禮於8時舉行，歡迎市民朋友參加元旦升旗，並請遵守規則及排隊秩序領取元旦紀念好禮。