元旦連假「省道易塞路段」曝！搭車最高享半價、租車轉客運省2百

▲元旦連假期間搭客運可打折。（圖／國光客運提供）

記者李宜秦／台北報導

為期三天的元旦連假將於下周登場，交通部公路總局表示，12月30日下午至12月31日（連續假期第1天）上午將有返鄉及出遊的中長途車潮，返回工作地車潮尖峰則預計1月1日下午起至1月2日全日，省道六大路段易壅塞。

省道主要幹道部分，預估易壅塞的路段及時段包括台9線蘇花路廊：南向12月31日6-13時；北向1月1日11-19時、1月2日8-20時；台9線南迴公路：往台東12月31日10-12時；往屏東1月2日15-20時；台1線水底寮~楓港路段：往台東12月31日9-12時；往屏東1月1日14-19時、1月2日14-18時。

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還有台61線鳳鼻~香山路段：南向12月30日17-19時、12月31日9-13時、1月1日及1月2日10-11時；北向1月1日16-21時、1月2日17-20時；台61線竹南路段：北向1月2日16-20時；台61線中彰大橋路段：南向12月31日9-14時；北向1月1日及1月2日15-19時。共六大路段。

▲元旦連假省道易塞路段。（圖／公總）

公總表示，連假期間搭乘86條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠、持電子票證搭乘51條台灣好行路線可享半價優惠；此外，凡搭乘臺鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

針對前往東部區域之民眾推出專案優惠：持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠；及花東地區「在地有腳」租賃優惠（租車優惠及回程最高折抵客運票價200元），以上兩項專案優惠無法重複抵退。

▲元旦連假省道疏運措施。（圖／公總）

連假期間省道交通疏導措施包括台9線蘇花路廊將實施時段性禁行21噸以上大貨車（含砂石車）及大客車優先行駛措施（含蘇澳地區分流措施、蘇花改路段開放大客車通行路肩，及崇德路段大客車優先道等）；台9線南迴公路瓶頸路段則實施2車道縮減為1車道之漸變措施，以維持車流順暢。

另台61線西濱快速公路針對鳳鼻~香山及竹南地區等，已規劃共8處路口封閉措施，並配合高速公路局於1月1、2日每日12至21時封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標繼續行駛台61線北上至香山交流道銜接國道3號。