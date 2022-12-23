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陳亭妃批林飛帆不了解台南　喊話「求求正副總統救救台南！」

▲台灣人被拐騙到柬埔寨等國家從事詐騙工作的消息頻傳，甚至傳出器官被拔的情事，立委陳亭妃等人呼籲應儘速進行全面清查。（圖／記者林悅翻攝）

▲立委陳亭妃。（圖／記者林悅翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨中執委郭再欽近日捲入台南學甲88槍擊案、爐碴案，14日宣布辭去民進黨中執委職務。而民進黨副秘書長則喊話要郭自行退黨，「民進黨必須跟黑金劃清界線」。對此，立委陳亭妃23日批評，黨中央不該用北部角度看台南，若要這樣放話請問檢討在哪裡？陳也喊話，「黑道」介入台南市議長選舉，「求求總統、副總統救救台南！」

明祥馨公司違法填埋爐碴不法利益21.6億多元，台南地檢署日前依違反《廢棄物清理法》、《公司法》、侵占等罪嫌提訴郭再欽，而郭也因捲入學甲88槍擊案，讓台南市議會的民進黨議長爭奪戰中蒙上一層黑影。

林飛帆喊話，黃偉哲應該深惡痛絕面對沉痾，整頓市政。涉及弊案的郭再欽等人應該主動退黨；議長選舉的紛亂，台南人都看在眼裡。議會更不該成為郭再欽或郭信良的禁臠，本黨參選議長副議長的人選，也應該公開自清，和黑金劃清界線，並接受社會的檢驗。希望民進黨的公職能一起做出符合社會期待的決定。

對此，陳亭妃23日在立法院受訪時指出，林飛帆可能不了解台南，包含涉貪的經發局長陳凱凌被發現和關鍵人物通聯非常密切，林飛帆可能一直在北部，沒有清楚了解台南，這非常可惜，談論台南時應該更清楚台南到底發生什麼事。

對於有議員遭到恐嚇、施壓，陳亭妃直呼，治安到底發生什麼事，太恐怖了，且現在找到那台廂型車聽說還有關鍵性人物在裡面，「唉，趕快處理吧，如果中央還要這樣放話，請問我們的檢討在哪裡？」陳亭妃也在臉書發文直呼，「黑道」介入台南市議長選舉，「求求總統、副總統救救台南！」

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