請你離開！林飛帆要郭再欽主動退黨　「民進黨必須和黑金劃清界線」

▲前民進黨中執委郭再欽。（圖／記者林悅翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨中執委郭再欽近日捲入台南學甲88槍擊案、爐碴案，14日宣布將循法律途徑捍衛清白，並辭去民進黨中執委職務。對於相關爭議，民進黨副秘書長林飛帆22日砲轟，涉及弊案的郭再欽應該主動退黨；議長選舉的紛亂台南人都看在眼裡，議會不該成為郭再欽或郭信良的禁臠，本黨參選議長副議長的人選，也應該和黑金劃清界線，並接受社會的檢驗。

明祥馨公司違法填埋爐碴不法利益21.6億多元，台南地檢署日前依違反《廢棄物清理法》、《公司法》、侵占等罪嫌提訴郭再欽，而郭也因捲入學甲88槍擊案，讓台南市議會的民進黨議長爭奪戰中蒙上一層黑影。

林飛帆直言，從學甲爐渣案、光電弊案、88槍事件，台南市議長選舉紛爭，到今天發生的台南市經發局長陳凱凌爆發貪瀆弊案遭到聲押，台南過去努力累積的城市光榮感，正因為這些黑幕而消抵殆盡。

林飛帆表示，作為台南人，同時也作為來自台南的民進黨人，看到台南發展至此，「除了難過，我也認為我們應該深自檢討，因為台南的這些亂象，正是我們集體鄉愿忍讓的結果。」

林飛帆指出，如果同樣的事情發生在其他藍營執政縣市，「我相信我們也會用高標準來檢驗。所以，黃偉哲若對弊案置之不理，不嚴肅清理市府內部沈屙或自清，非要等到檢調動起來，等到民怨沸騰才面對，那影響的絕對不只是台南。」

林飛帆喊話，黃偉哲應該深惡痛絕面對沉痾，整頓市政。涉及弊案的郭再欽等人應該主動退黨；議長選舉的紛亂，台南人都看在眼裡。議會更不該成為郭再欽或郭信良的禁臠，本黨參選議長副議長的人選，也應該公開自清，和黑金劃清界線，並接受社會的檢驗。希望民進黨的公職能一起做出符合社會期待的決定。

對於黑金指控，郭再欽日前透過聲明稿表示，指控他為「黑金」的人，真實的面目才是真正不堪聞問，他將一一揭露這些人的敗行劣跡，讓選民逐一檢視誰才是黑金？他是槍擊案的受害者，卻遭攻擊為黑金，將針對不實言論予以回擊。