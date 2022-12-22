普悠瑪號出軌4年後！雙人駕駛明天起取消　ATP速限備援系統啟用

▲台鐵普悠瑪號明天起取消雙人乘務。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

2018年台鐵發生普悠瑪出軌事故，交通部下令普悠瑪號、太魯閣號等傾斜式列車改「雙人乘務」(雙駕駛)，由於普悠瑪號、太魯閣號ATP限速備援系統明天(12/23)將正式啟用，ATP故障或被關閉列車速度將限制60公里以下，台鐵明天起也將取消實施4年的雙人乘務措施，恢復單人乘務。

現行各種電聯車包含通勤電聯車、EMU3000型、普悠瑪號及太魯閣號等原本設計為單人駕駛，2018年10月21日發生6432次普悠瑪出軌重大事故，該車ATP列車防護系統遭人為關閉，導致列車超速無法自動減速，最後超速出軌。交通部隨後即下令針對普悠瑪及太魯閣等傾斜式列車加派隨車機務員，採雙人乘務，並研發ATP限速備援系統，普悠瑪號和太魯閣號優先裝設。

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台鐵表示，ATP速限備援系統將分四階段上路，首先第一階段，7列普悠瑪號以及18列太魯閣號已完成ATP限速備援系統，屆時列車ATP故障或關閉，列車速限將限制在60公里以下，明天(12/23)起將正式啟用，配合ATP速限備援系統啟用，明天起普悠瑪號和太魯閣號雙人乘務將正式取消，屆時將可增加70到80人次的駕駛可調度，駕駛人力將更為充裕。

第二階段，台鐵規劃PP自強號以及EMU800型電聯車將於明年3月啟用ATP速限備援系統；第三階段則規劃500型和600型區間車明年5月啟用ATP速限備援系統啟用。

第四階段，台鐵預計等EMU3000型新自強號全面到位後，加裝ATP速限備援系統，預計113年底交車完成後擇期啟用。