遭控假承攬真僱傭！清潔婦「工作20年被解雇」　博客來緊急回應了

▲博客來解雇一名資深打掃阿姨，被控疑似「假承攬真僱傭」。（圖／翻攝自博客來官網）

記者閔文昱／綜合報導

一名在博客來網路書店服務了20幾年的打掃阿姨日前遭到解雇，求助律師陳又新後才得知，雙方明明是非常標準的僱傭關係，但博客來卻跟她簽了承攬契約，導致她不僅沒有勞健保、退休金，就連被解雇也沒有預告工資及資遣費，事件曝光後引發關注。對此，博客來出面回應，目前公司正和婦人持續協商溝通中。

陳又新23日發文揭露，一位阿姨在博客來從事了20幾年的清潔工作，但近日卻突然收到通知「公司說明年開始不要我了」，阿姨趁著工作空檔趕來向他法律諮詢，並帶了幾張文件表示「陳律師啊，歹勢，我在公司打掃了二十幾年，都有準時打卡上下班，沒請過幾天假，打掃都有符合公司主管的指示，現在公司說明年開始不要我了。」讓她相當著急。

不過，陳又新檢視了雙方簽訂合約，發現博客來明明跟阿姨成立的是僱傭契約，卻簽承攬契約，怒批是「假承攬真僱傭」，博客來應該要幫阿姨保勞健保、提撥退休金，更要在非自願性解僱時，給付預告工資及資遣費，「但博客來利用阿姨不識字，每年跟阿姨簽承攬契約，這麼一來，博客來就不用付這些錢了。」

▼陳又新貼出雙方契約。（圖／翻攝自Facebook／陳又新 律師）



陳又新說明，阿姨這二十年來，被要求打卡上下班，工作時間受博客來的嚴格管控，打掃範圍也是依照博客來指示，在在都顯示阿姨受博客來的高度指揮監督，是非常標準的「僱傭」關係，「但博客來跟阿姨簽了『承攬』契約，如果真的是承攬關係，只要清潔的結果符合跟博客來約定的標準，阿姨什麼時候要來打掃、要怎麼掃、掃哪裡，都是阿姨自己決定就好。」

根據《三立新聞》報導，博客來23日晚間回應，先前已和婦人多次協商未果，目前仍在持續協商溝通中，未來也會秉持良善負責的態度，繼續與當事人溝通合意的處理方式。