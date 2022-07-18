2022上半年TOP10暢銷書單　長銷20多年心理學經典今年爆紅

▲博客來公布2022上半年新書暢銷榜TOP10。（圖／博客來提供，下同）

記者洪菱鞠／台北報導

今年已經過了一大半，網路書店陸續公布上半年TOP10暢銷排行榜，以往具有高討論熱度的投資理財回歸保守，反倒是心理勵志書當道，其中長銷20多年的《蛤蟆先生去看心理師》在今年爆紅，反應出疫情之下，民眾更渴求心理慰藉；此外，本土作家也發威，一次就有7位上榜，「零負評女神」林依晨更是展現霸榜實力，一出書就榮登榜首。

根據博客來公布「2022上半年新書暢銷榜TOP10」，除了林依晨首部真實剖繪自我之作《做自己，為什麼還要說抱歉？》奪下第一，像林志玲、郭婞淳、阿滴等紛紛卸下名人光環，透過書寫呈現真實自己，也獲得讀者支持，而綜觀上半年各大類暢銷類型，有別於去年商業理財稱霸的情況，今年上半年心理勵志書上榜4席，《蛤蟆先生去看心理師》、《你發生過什麼事》、《我也曾想過，殺了過去的自己》分別拿下2、4、7名，大人系繪本《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》也大受歡迎，以簡短文字與可愛圖畫引發共鳴登上暢銷第6。

▲在疫情延持續延燒、物價飆漲等大環境因素影響下，人們更加重視心理上的慰藉，讓1997年出版的暢銷心理學經典《蛤蟆先生去看心理師》在今年熱賣爆紅。

另值得一提的是，上半年本土作家發威，在博客來新書榜TOP10中，有7位本土作家上榜，包含新生代暢銷作家張西、Peter Su等都榜上有名，尤其家長對「親子教養」重視程度逐年提升，作家劉軒寫給青少年的新書《不敗學習力》談論學習技巧與心法，不僅適合學生，社會人士也受用，奪下上半年新書暢銷榜季軍。

校園停課不停學，帶動童書持續成長，日本廣嶋玲子的魔法妖怪故事《神奇柑仔店》、《魔法十年屋》大受歡迎，台灣作家陳郁如兒童奇幻小說系列《仙靈傳奇5》新作《玉使》不僅是上半年童書榜冠軍，也擠進暢銷前10名。物價上漲消費緊縮，投資理財回歸保守被動投資，主張佛系存股的「樂活大叔」施昇輝及著有多本ETF投資書的「不敗教主」陳重銘，受到許多存股族支持，新書穩居暢銷榜TOP5、TOP9。

樂天Kobo也分享今年上半年Top10暢銷排行榜，在物價飆漲之下，如何幫自己增加收入還是一般大眾上半年重視的議題，如《致富心態》、《窮查理的普通常識（增修版）》等投資理財，從去年就持續暢銷；此外，也不乏有與精進職場能力相關，如《超級思維》、《彼得原理》、《哈佛法學院的情緒談判課》是今年新上榜書籍。不過暢銷冠軍仍由熱門長銷書《原子習慣》拿下，在自我成長類別書籍中一枝獨秀，成為建立習慣法則的經典指南。

上半年還有3本新進榜心理勵志類書籍，成為第二大暢銷類別，包括藝人賴佩霞《我想跟你好好說話》、心理學經典《被討厭的勇氣》之外，1997年出版的暢銷心理學經典《蛤蟆先生去看心理師》，將心理諮商過程以動物角色呈現，帶領讀者經歷一趟療癒旅行，更是拿下排行榜第2。文學小說方面，以《極限返航》最受歡迎，是寫實派科幻大師安迪．威爾今年推出的最新作品，不僅社群口碑極佳，甚至得到比爾蓋茲、歐巴馬等名人加持推薦，打敗其他文學類小說，入榜上半年暢銷榜單。