博客來解雇工作20年打掃阿姨！律師見「合約2字」怒了：讓人失望

▲博客來一名打掃阿姨突遭解雇，求助律師才知雙方是簽了「承攬」契約。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

號稱全台最大、擁有百萬會員的「博客來網路書店」驚傳以假承攬真僱傭的方式和一名打掃阿姨簽約，卻在對方服務了20幾年後，無故將阿姨解雇。律師陳又新得知後，查看雙方簽署合約，發現雙方明明是非常標準的僱傭關係，但博客來卻跟阿姨簽了承攬契約，如此一來就不用保勞健保、提撥退休金、給付預告工資及資遣費等，讓他痛批「我怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事」。

「當律師第15年了，見多了悲歡離合，心情已經不易再起波瀾。但博客來你真是讓人失望。」陳又新23日晚間在臉書發文指出，前幾天一位阿姨趁著工作空檔趕來向他法律諮詢，並帶了幾張文件表示「陳律師啊，歹勢，我在公司打掃了二十幾年，都有準時打卡上下班，沒請過幾天假，打掃都有符合公司主管的指示，現在公司說明年開始不要我了。」

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▲陳又新貼出雙方契約。（圖／翻攝自Facebook／陳又新 律師，下同）

該名阿姨透露，她二十幾年來沒有勞健保、沒有三節禮金，現在才知道連退休金也沒有，「公司其他年輕人看不過去，私下叫我一定要帶這些文件去找律師，我不認識字，也不知道要怎麼辦，想拜託你可不可幫幫我？」對此，陳又新看了阿姨帶來的幾張紙，才發現是博客來跟阿姨簽的「清潔服務『承攬』合約書」。

陳又新認為，阿姨這二十年來，被要求打卡上下班，工作時間受博客來的嚴格管控，打掃範圍也是依照博客來指示，在在都顯示阿姨受博客來的高度指揮監督，是非常標準的「僱傭」關係，「但博客來跟阿姨簽了『承攬』契約，如果真的是承攬關係，只要清潔的結果符合跟博客來約定的標準，阿姨什麼時候要來打掃、要怎麼掃、掃哪裡，都是阿姨自己決定就好。」

陳又新解釋，博客來明明跟阿姨成立的是僱傭契約，卻簽承攬契約，原因在於僱傭關係下，博客來應該要幫阿姨保勞健保、提撥退休金，更要在非自願性解僱時，給付預告工資及資遣費，「但博客來利用阿姨不識字，每年跟阿姨簽承攬契約，這麼一來，博客來就不用付這些錢了。」

陳又新感嘆，這類假承攬真僱傭的把戲在台灣中小企業屢見不鮮，但他怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事，還把這種違法手段用在這位工作20幾年、月薪只有2萬9500元的艱苦人身上，「真應了那句老話，負心多是讀書人。」