兩大平台週年慶買電子書最低11元起　金石堂台南一店結束營業出清特賣

▲博客來推出電子書上線5週年，即日起推出週年慶優惠活動。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電子書市場快速增長，網路書店從銷售觀察，漫畫、宗教命理、心理勵志是成長最多前三大類。近期兩大平台推出週年慶活動，博客來祭出5千種電子書籍雜誌最低11元起，樂天Kobo限時11天全站電子書限時71折，愛書人趁這波購書優惠一次買起來很划算。另外，金石堂台南一店因都更將於10月30日結束營業，即日起也有全店出清特賣。

博客來進軍電子書市5週年，合作出版業者近千家，繼去年底推出有聲書、線上課程，今年上半年更推出電子書訂閱服務，半年內書籍下載量達10萬次，帶動電子書App活躍人數成長1成，而購買、訂閱電子書服務的消費主力，女男比約6:4，以30～39歲重視學習、高成長意願的上班族為主，其次是19～29歲職場新鮮人。

進一步分析上半年電子書銷售表現，博客來指出，漫畫、宗教、心理勵志類成長最多，以漫畫類為首，在動畫、影視加持下，帶動漫畫成長近一倍，如現象級IP《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、被稱為神預言漫畫的《我所看見的未來》、改編日劇同名漫畫《經典杯子蛋糕》等；電子書下載書單前三名為《麥肯錫邏輯思考術》、《解憂書店》、《抄底實戰66招》，電子雜誌則以「財經企管」、「語言學習」為主，像是《經理人月刊 扭轉人生的原子習慣》、《CNN互動英語[有聲版]》。

疫情之下，民眾更依賴閱讀、學習作為身心調劑，博客來電子書推出週年慶優惠活動，網羅5千種電子書、電子雜誌、有聲書與線上課程，至10月13日以前，消費滿888元，就送100元E-Coupon，最低11元起；主打9月新書獨家首賣99元起，參展暢銷電子書88折、3書79折，指定書單99元、149元，9/5～9/9連續五天「新書週」，逾百種電子書、有聲書熱門新書，結帳輸入「@ ebook2022」，本本現折20元；週末期間全館滿599元再9折，開展首週登入還可抽25元、50元E-Coupon，以及「暢銷綜合訂閱30天」免費看、500元禮物卡等。

▲樂天Kobo六週年慶與新機購買優惠同步開跑。（圖／樂天KOBO提供）

樂天Kobo六週年慶，即日起至9月11日止，結帳輸入「6HBD」全站電子書享71折優惠，還可搭配獨家85折書籍如《澤倫斯基》、《行為失控》，以及線上書展85折起，讓優惠加乘；週年慶期間，閱讀器各機種也推出折扣，最高現折1600元，再送1800元購書金，其中最新發表首款環保概念閱讀器Kobo Clara2E，早早鳥限量預購領券共折600元，再送800元購書金，第一批預購預計於9月22日依序出貨，9月6日至30日則在全平台享有早鳥預購就送1,200元購書金優惠，詳細優惠以各平台公告為準。

位於台南火車站旁、中山路上的金石堂台南一店，原址因應都市更新計畫將拆除，預計將於10月30日結束營業，即日起全店出清特賣，全館圖書與文具禮品商品79折，萬本回頭書6本500元，此外，為感謝台南市中西區當地居民，週末與中秋國慶連假，居民憑身分證件結帳滿千元可現折100元，愛書人可把握時間前往。