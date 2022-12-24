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「最美里長」年曆來了！陳紫渝免費送1000份　時間、地點快筆記

▲最美里長陳紫渝。（圖／翻攝自Instagram／zihhuuc）

▲最美里長陳紫渝。（圖／翻攝自Instagram／zihhuuc）

網搜小組／閔文昱報導

有著「最美里長」、「永和IU」封號的永和永福里里長陳紫渝，因亮麗的外表受到大批粉絲追捧，形象親民的她除了經常透過粉專發文與網友互動，近日更親自參與年曆拍攝，將免費發送限量1000份，前200名還可與她簽名、拍照。消息一出，瞬間讓不少粉絲嗨翻。

陳紫渝官方後援會23日晚間在IG發文表示，由紫渝本人美照製成「紫屬渝你紫屬渝我2023年曆」終於來了，文中也感性介紹了年曆的由來，「今年夏天我們認識了一位年輕漂亮的里長候選人，恭喜紫渝當選永和永福里里長，相信很多朋友跟我一樣，希望新的一年能跟紫渝一起努力，讓紫渝陪我們度過喜怒哀樂（當然希望都是快樂的），所以有了年曆的想法。」

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陳紫渝後援會也公布，年曆會在2023／1／2上午9點發放號碼牌，上午10點開始發放，下午1點整結束，發放地點則在陳紫渝里民服務處，限量1000份，當天前200名還可與紫渝簽名（不署名）拍照，領取年曆完全免費，送完為止，將以現場排隊領取號碼牌優先順序為準，後援會將準時發送號碼牌，有拿到「2023 紫屬渝你」號碼牌，才可領取。

▲陳紫渝出年曆。（圖／翻攝自IG／only_zihhuu、zihhuuc）

▲陳紫渝在個人IG轉發後援會貼文。（圖／翻攝自IG／zihhuuc）

後援會提醒，本次活動只收卡片，不接收任何形式禮物，當天民眾若有製造垃圾需自行帶走，領取年曆後也請勿逗留，不要打擾里民安寧，民眾進入室內區域需全程配戴口罩、配合酒精消毒，合照時更切勿將口罩拿下，「保護紫渝也保護你」。另外，活動若發現有轉賣資格行為將取消資格。

貼文一出，隨即也被陳紫渝本人轉發到限時動態，並問「願意一起來拿年曆嗎？」不少粉絲則暴動留言「看來上次沒機會拍照到，這次可以衝一波了」、「不見不散」、「超期待」、「高鐵票也值得」、「該拿年曆度過一個好年了」、「台北的朋友好幸福」、「紫渝粉出發啦」。

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