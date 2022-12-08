新北消防月曆來了！最美里長推薦…網歪：消防滅不掉我對紫渝的火

▲新北消防2023年猛男月曆開賣，最美里長陳紫渝合影並PO文推薦，但底下留言卻全歪了。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市消防局推出最新猛男月曆！目前已經熱銷15萬份，日前當選永和永福里長的陳紫渝也拿了一份月曆開心合影，大力宣傳說「救火英雄」、有登山女神之稱的詹喬愉（三條魚），也PO文「請求支援、需要口對口人工呼吸」，知名藝人李燕、陳竹昇、Youtuber小施汽車等也分別在臉書上提倡買月曆做公益。

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▲這次月曆的仙氣正妹數量增加（圖左為大埔分隊義消隊員莊雅珺，圖右為重陽救護志工隊員羅兆玟）。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北消防形象月曆迄今已推出15屆，10月26日開賣就引起廣大粉絲搶購，這次拍攝場地結合新北市各知名景點，如三芝海上景觀平台、貢寮桃源谷、三重熊猴森樂園、新店碧潭水舞等，更與人氣爆棚的國王籃球隊球員戴維斯與啦啦隊成員謝逸霏、中信特攻籃球隊球員劉韋辰與啦啦隊成員貴貴共同攜手參與公益拍攝活動。

▲這次形象月曆除了有身材，顏值也升級！（圖左為南雅分隊隊員魏裕倫，圖右為大埔分隊義消隊員莊雅珺）。（圖／記者陳雕文翻攝）

三條魚大讚外型消防「太超過了！」里長陳紫渝，也在臉書宣導提倡公益活動，更超過2萬3千則按讚及千則留言。但網友的留言都跟消防月曆無關，幾乎全是對子渝的告白，像「救火英雄也救不了我對紫渝的熱情如火」、「還好沒拿錯，我還以為是我們的結婚紀念照」、「什麼時候出我們兩個的結婚月曆」、「發爾麵滅不掉我對紫渝的火」。

▲形象月曆封面是在三芝海上景觀平台拍攝。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北消防局表示，本次形象月曆有限，售完即不再版印製，且獨家與全家便利商店合作販售，售價皆為新臺幣119元（取自諧義119），消費者可透過「全家」app中的「隨買跨店取」→「刊物書籍類」購入，而銷售所得扣除必要成本，剩餘所得將捐贈「新北市好日子愛心大平台」，販售時間截至12月31日24時止。

▼2月形象大使還找來職籃球員戴維斯、啦啦隊成員謝逸霏站台。（圖／記者陳雕文翻攝）