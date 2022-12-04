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陳紫渝「合體3猛男」吸1.3萬人搶看！粉絲敲碗：想買里長版的

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

▲陳紫渝合體「3猛男、3美女」。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

記者曾筠淇／綜合報導

最美里長陳紫渝的一舉一動都受到極大關注，今（4）日中午她就發文分享，「2023新北市消防形象月曆開始預購！」結果美照一貼出，隨即吸引超過1.3萬人按讚，還有不少網友胡鬧表示，「有我們兩個人的日常月曆嗎」、「需要紫渝形象月曆，我買十個」。

陳紫渝稍早透過臉書粉專發文，提到「救火英雄！也熱心於公益活動」。從照片可見，她露出招牌燦笑，而手裡拿的，就是封面有3猛男、3美女的「新北消防形象月曆」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／zihhuuc）

▲陳紫渝在IG分享月曆資訊。（圖／翻攝自Instagram／zihhuuc）

而在IG限時動態上，陳紫渝也貼出同張照片並表示，「2023新北市消防形象月曆開始預購」，即日起至12月31日可透過全家APP預購，月曆售價119元，銷售所得扣除必要成本，剩餘所得會捐贈給「新北市好日子愛心大平台」。

不過照片曝光後，大票網友都歪樓直呼，「有里長的公益形象月曆嗎？我想放在台大實驗室裡掛著，這樣我會努力做實驗的」、「救火英雄也救不了我對紫渝的熱情如火」、「他們是救火英雄，我是紫渝的英雄」、「比較想要紫渝的公益月曆」、「有沒有你的月曆，我買爆」、「想買里長版的」、「比較需要紫渝的月曆」、「有紫屬渝我的月曆嗎」、「為了紫渝，我一定買」。

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