關於「最美里長」的20個小知識！陳紫渝揭理想型3條件　私下興趣曝

記者閔文昱／綜合報導

有「最美里長」、「永和IU」封號的陳紫渝，日前當選永和永福里里長，預計將在今年聖誕節正式上任，形象親民的她近日也接受人力銀行邀請，上節目回答20題快問快答，除了透露了私底下不為人知的一面，還自爆理想型3個條件，有趣互動吸引不少網友關注。

陳紫渝表示，她最討厭的食物是青豆，拿手菜是炒高麗菜，爸爸媽媽都覺得很好吃，最怕變胖的部位則是大腿，因為大腿是相當容易變胖的地方，所幸在選舉期間有瘦下來。另外，她也坦承，自己的3個壞習慣是「不喜歡洗碗」、「不愛喝水」以及「很少說自己的壞習慣」。

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▲「最美里長」陳紫渝接受20題快問快答挑戰。（圖／翻攝自IG／1111_heynotice）

陳紫渝透露，選舉過程當中最辛苦的事就是要早上6點起床，因為要去站在路口舉牌子拜票，而比起里長，她更希望民眾叫她「紫渝」，因為聽起來比較親切。至於若不當里長的話，最想要從事什麼職業？她說應該會當主唱，過去自己也真的組了一個樂團，團名則根據她的英文名Eva取為「E小姐」。

陳紫渝坦言，當里長沒有所謂固定上下班時間，有時甚至會在凌晨接到民眾電話，至於理想型的條件，她則列出「有魅力」、「乾乾淨淨」、「黑頭髮」3點，還稱自己最不能接受對方說謊，而她若真的生氣的話，就會變得話少，並跟對方討論問題在哪，很少破口大罵，開心時則會哼歌，她還當場演唱了林宥嘉的《說謊》。

陳紫渝說，自己在不工作的時候，最喜歡做的事就是唱歌，甚至還有1支麥克風跟藍芽喇叭，不管是台語還是國語都能唱。最後她也對著鏡頭擺出超萌3連拍，個性與舉止迷倒一票網友。

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