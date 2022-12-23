20座神尊燒黑！彰化「包公」廟遭祝融…募捐達百萬　庇佑神蹟曝

▲明陽堂遭祝融，開基包府千歲(中)仍清晰可見。（圖／翻攝自明陽堂-包府千歲）。

記者唐詠絮／彰化報導

彰化埔心鄉明陽堂供奉「包府千歲」，香火鼎盛，昨天深夜慘遭祝融，廟內的20座神尊全被燒成焦黑，僅有一尊未受到大火波及，今天廟方將祂請出放置在廟前五府千歲前，信眾紛紛募捐「認養」神尊，款項達百萬元，未來依原有尺寸進行雕刻，接著再完成後續重建工程，這座包公廟的由來，其實背後有個傳奇故事。

今年明陽堂爐主張秋蘭，也是張家後代，她說，明陽堂供奉「包府千歲」已有50多年歷史，當年埔心鄉瓦北村接連有許多年輕壯丁，不明原因死亡，村內留下的是孤兒寡母，當時人心惶惶議論紛紛，有老一輩的長者指示，請「包公」坐鎮，可解。

於是村民一聽，隨即刻了一尊「包府千歲」坐鎮張家祠堂，說也奇怪，自從請到「包公」後，從此未再出現有男丁不明原因死亡事件，神威顯赫的事蹟，口耳相傳下，漸漸的成為當地信仰中心，鄉民一遇到難解的問題，一定前往請示包公排憂解難。

12年前包府千歲遷出安座在現址裕農路上，每周六晚上降駕為民解決疑難雜症，今天信眾得知包公爺慘遭大火，紛紛趕回，就是要為未來重建出一份心力。

▲明陽堂遭祝融，神尊被燒到焦黑。（圖／鄉長張乘瑜提供）

▲埔心鄉長張乘瑜前往關心接下來的重建工作。

▲明陽堂遭祝融。

▲廟方請出未受大火波及的包府千歲，埔心鄉長張乘瑜前往參拜。

▲明陽堂爐主張秋蘭。