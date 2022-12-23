　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

20座神尊燒黑！彰化「包公」廟遭祝融…募捐達百萬　庇佑神蹟曝

▲▼明陽堂遭祝融，開基包府千歲仍清晰可見。（圖／翻攝自明陽堂-包府千歲）

▲明陽堂遭祝融，開基包府千歲(中)仍清晰可見。（圖／翻攝自明陽堂-包府千歲）。

記者唐詠絮／彰化報導

彰化埔心鄉明陽堂供奉「包府千歲」，香火鼎盛，昨天深夜慘遭祝融，廟內的20座神尊全被燒成焦黑，僅有一尊未受到大火波及，今天廟方將祂請出放置在廟前五府千歲前，信眾紛紛募捐「認養」神尊，款項達百萬元，未來依原有尺寸進行雕刻，接著再完成後續重建工程，這座包公廟的由來，其實背後有個傳奇故事。

今年明陽堂爐主張秋蘭，也是張家後代，她說，明陽堂供奉「包府千歲」已有50多年歷史，當年埔心鄉瓦北村接連有許多年輕壯丁，不明原因死亡，村內留下的是孤兒寡母，當時人心惶惶議論紛紛，有老一輩的長者指示，請「包公」坐鎮，可解。

於是村民一聽，隨即刻了一尊「包府千歲」坐鎮張家祠堂，說也奇怪，自從請到「包公」後，從此未再出現有男丁不明原因死亡事件，神威顯赫的事蹟，口耳相傳下，漸漸的成為當地信仰中心，鄉民一遇到難解的問題，一定前往請示包公排憂解難。

12年前包府千歲遷出安座在現址裕農路上，每周六晚上降駕為民解決疑難雜症，今天信眾得知包公爺慘遭大火，紛紛趕回，就是要為未來重建出一份心力。

▲彰化埔心鄉明陽堂慘遭祝融。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲明陽堂遭祝融，神尊被燒到焦黑。（圖／鄉長張乘瑜提供）

▲彰化埔心鄉明陽堂慘遭祝融。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲埔心鄉長張乘瑜前往關心接下來的重建工作。

▲彰化埔心鄉明陽堂慘遭祝融。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲明陽堂遭祝融。

▲彰化埔心鄉明陽堂慘遭祝融。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲廟方請出未受大火波及的包府千歲，埔心鄉長張乘瑜前往參拜。

▲彰化埔心鄉明陽堂慘遭祝融。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲明陽堂爐主張秋蘭。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
全台僅2輛！　「1380萬轎跑」現身北市
博客來解雇工作20年打掃阿姨！　律師見「合約2字」怒了
謀殺20多人！「比基尼殺手」出獄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

20座神尊燒黑！彰化「包公」廟遭祝融…募捐達百萬　庇佑神蹟曝

八塊厝民俗藝術村歡慶耶誕　斑馬人演劇團帶禮物來桃園

卸任局長前夕感恩滿滿　吳宏國頒發桃園績優就業服務人員獎項

有補助！　桃園開放公家單位申請認養流浪動物

為救父捐6成肝台北馬棄賽　正妹科長今年捲土重來頂寒流全馬完賽

郭信良特權貸款涉嫌掏空農漁會　林依婷：難道這不是黑金嗎？

任內最後上班日行程滿檔　鄭文燦向市府同仁「珍重再見」

謝哲青「寂寞博物館」改編音樂劇　南下高雄夢時代首演試水溫

嘉義國中國樂社前進日照中心　音樂表演落實「社區關懷」

新悦花園酒店連續4年送愛偏鄉小校　管樂團齊聚表演

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學全瘋了　校長：反應良好

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

白家綺當四寶媽崩潰「找老公抱抱」　2女兒沒禁愛令「我們也都年輕過」

宣美台南記者會「驚天動地90秒」

駕駛車內點菸引爆炸！ 開一半車頂被炸飛高空

蔡英文「論文門」纏訟3年　更一審傍晚判決...彭文正仍敗訴

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

20座神尊燒黑！彰化「包公」廟遭祝融…募捐達百萬　庇佑神蹟曝

八塊厝民俗藝術村歡慶耶誕　斑馬人演劇團帶禮物來桃園

卸任局長前夕感恩滿滿　吳宏國頒發桃園績優就業服務人員獎項

有補助！　桃園開放公家單位申請認養流浪動物

為救父捐6成肝台北馬棄賽　正妹科長今年捲土重來頂寒流全馬完賽

郭信良特權貸款涉嫌掏空農漁會　林依婷：難道這不是黑金嗎？

任內最後上班日行程滿檔　鄭文燦向市府同仁「珍重再見」

謝哲青「寂寞博物館」改編音樂劇　南下高雄夢時代首演試水溫

嘉義國中國樂社前進日照中心　音樂表演落實「社區關懷」

新悦花園酒店連續4年送愛偏鄉小校　管樂團齊聚表演

台南亂象連環爆　黃偉哲出面：有3件事要鄭重報告！

拜登正式簽署2023財年「國防授權法案」　國防部將獲得25兆

ChatGPT機器人崛起！Google內部拉響「紅色警戒」

日本軍費增至「1.5兆」新高　將買美製巡弋飛彈嚇阻中國北韓

最暖韓劇《我們的藍調時光》劇本書來台！盧熙京創作想法首公開

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

地方熱門新聞

彰化「包公」廟　庇佑傳奇神蹟曝

林依婷發聲明：還給父親一個清白

有補助！　桃園開放公家單位認養流浪動物

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

鄭文燦最後上班日向同仁「珍重再見」

正妹科長捐肝救父台北馬仍完賽

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

台南市公布第16批酒駕累犯名單

韓國女神宣美SUNMI首次台南演出

枋寮940挺午仔魚　「蓮霧午仔魚湯」消費者驚艷

南投縣府遭爆父母輔選有功　子女臨時變正職

佳里扶輪社捐贈南消三大隊電動車滅火毯

台電前進阿里山　助獨居長者更換老舊家用電線

南警布建有成全力安居掃毒

更多熱門

相關新聞

香火鼎盛包公廟暗夜遭祝融　鄉民盼重建

香火鼎盛包公廟暗夜遭祝融　鄉民盼重建

中部地區香火鼎盛的包公廟，埔心鄉明陽堂，為鐵皮屋建築，昨天深夜疑似電線走火發生火警，消防據報後立即調派第三大隊共出動13輛、救護車1輛，消防人員30人到場佈水線搶救，廟裡都是易燃物，火勢一發不可收拾，雖在30分鐘內撲滅，但整間廟已全面燃燒殆盡，至於起火原因有待釐清。

交保就職夢碎！涉賄選遭收押...3彰化議員抗告失敗

交保就職夢碎！涉賄選遭收押...3彰化議員抗告失敗

彰化5養禽場染H5N1　撲殺3.1萬隻雞鴨鵝

彰化5養禽場染H5N1　撲殺3.1萬隻雞鴨鵝

彰化女登長青步道　墜15米山谷喪命　

彰化女登長青步道　墜15米山谷喪命　

冬至拜地基主燒金紙害鄰居起火　彰化和美2人送醫

冬至拜地基主燒金紙害鄰居起火　彰化和美2人送醫

關鍵字：

彰化明陽堂爐主包府千歲

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜「理念不合」退教會！

博客來解雇工作20年打掃阿姨！律師見合約超心寒

才唱4首歌...五月天阿信開嗆了　團員傻眼

維他命C有致癌物　衛生局法辦業者

遭宋逸民教會轟！　小甜甜吐心聲

Superdry退燒？網曝竹科工程師改穿「這1牌」

警專女學生熱舞「雪乳露出」台下男同學全瘋了

高雄男拿鐮刀砍姪子！遭警開15槍亡

快訊／亞洲統神創戰隊

LINE隱藏版「5款免費貼圖」快載！能直接贈好友

小情侶激戰完「甜蜜1舉動」錯慘了！

男同事送內衣　女友回答讓他綠炸

五月天開唱「觀眾舉紅布條」　阿信一看慌喊收起來

保暖8要點一次看「2大部位要包好」

直擊／宣美台南記者會「驚天動地90秒」　丟下4字落跑全場錯愕

更多

最夯影音

更多
陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」
警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學全瘋了　校長：反應良好

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學全瘋了　校長：反應良好

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面