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氣溫驟降+候鳥過冬！彰化5養禽場染H5N1　撲殺3.1萬隻雞鴨鵝

▲彰化5處養禽場感染禽流感動防所前往撲殺。（圖／動物防疫所提供）

▲彰化5處養禽場感染禽流感動防所前往撲殺。（圖／動物防疫所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

入冬首例！彰化縣竹塘、二林及埔心共有5處養禽場內的土雞、肉鴨及肉鵝有異常死亡情形，經動物防疫所送家衛所檢驗後，確診為新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，於昨日撲殺31,765隻，動防所提醒業者，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報協助釐清原因。

動物防疫所說明，於日前分別接獲竹塘鄉2場土雞場、二林鎮1場土雞場主動通報，其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，另竹塘鄉1場肉鴨場及埔心鄉1場肉鵝場由動防所執行主動採樣監測，21日經家衛所確診為H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於昨(22)日完成該5場禽場撲殺清場及消毒工作，計撲殺28,911隻土雞、839隻肉鴨及2,015隻肉鵝。

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▲彰化5處養禽場感染禽流感動防所前往撲殺。（圖／動物防疫所提供）

動防所表示，冬季原為禽流感好發的季節，且近期因冷氣團及寒流影響，氣溫急遽下降，早晚溫差變化大，易造成家禽高度緊迫，使得家禽免疫力下降而罹病， 再加上目前進入候(野)鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將新興禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。

▲彰化5處養禽場感染禽流感動防所前往撲殺。（圖／動物防疫所提供）

動防所呼籲養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後才可進入；並應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。

▲彰化5處養禽場感染禽流感動防所前往撲殺。（圖／動物防疫所提供）

另外，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

▲彰化5處養禽場感染禽流感動防所前往撲殺。（圖／動物防疫所提供）

彰化縣政府再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。

▲彰化5處養禽場感染禽流感動防所前往撲殺。（圖／動物防疫所提供）

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彰化禽流感H5N1動物防疫所家衛所候鳥

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