傻眼！冬至拜地基主燒金紙燒到鄰居還爆炸　彰化和美2人送醫

記者游瓊華／彰化報導

今天冬至，彰化卻頻傳火警意外，加上風大讓火勢一發不可收拾，消防人員疲於奔命，累計到下午3點已有40件火警。彰化和美中午12點，一棟民宅發生火警，疑似附近鄰居拜地基主燒金紙，結果因風勢過大，火星飄到隔壁釀災，還傳出爆炸聲，屋內一度傳出1大1小受困，所幸消防人員趕到現場將人救出送醫。

▲疑冬至拜地基主燒金紙燒到鄰居還爆炸，彰化和美2人送醫。（圖／民眾提供）



彰化縣消防局表示， 11時46分接獲和美鎮忠信路住宅火警，出動各式消防車13輛、救護車4輛及消防人員36人前往搶救，12時19分火勢撲滅，救出1名大人、1名小孩送往彰化基督教醫院救治。

▲民宅火警火勢猛烈，連騎樓機車都被燒得只剩下鐵架。（圖／民眾提供）



鄰居表示，在外面洗東西時看到火苗，趕快打電話叫消防車，不到3分鐘就傳出爆炸聲，看到屋主媳婦及孫子都被消防人員救出送醫。

▲和美北連路也有工廠火警，所幸無人受困受傷。（圖／民眾提供）



下午一點多，和美北連路一間工廠也發生火警，出動各式消防車15輛、救護車2輛及消防人員31名前往搶救。現場為五金加工工廠，燃燒面積約200平方公尺，無人員受傷及受困，14時3分火勢控制。

此外，大村鄉大溪路也有燃燒廢棄物，未料風過大助長火勢，延燒到一旁工廠，工廠內堆滿雜物，火勢猛烈，彰化縣消防局共出勤大村、員林、員西、溪湖、埔心、花壇分隊6個消防分隊及二大隊，共消防車輛13輛、救護車1輛，消防人員31人，所幸無人受困受傷。