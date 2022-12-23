交保就職夢碎！　涉賄選遭收押...彰化縣議員施嘉華抗告被駁回

▲▼彰化縣議員當選人施嘉華及林茂明。（圖／翻攝自臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

2022九合一大選，彰化縣議員當選人施嘉華及林茂明因為涉嫌賄選，至今仍被羈押在彰化看守所內，為力拼交保就職，施嘉華遭羈押後已向台中高分院提抗告，但最新消息是抗告已被駁回，由於林茂明則未提抗告，兩人都無法於25日宣誓就職。

施嘉華競選第三選區縣議員(和美、伸港、線西)縣議員，被檢警查出和父親涉嫌用贊助村里長、鄉鎮代表競選文宣品方式賄選，投票前3天(11月23日)檢方依違反選罷法將施妻與林姓樁腳等6人分別以20萬到1萬不等交保，而施嘉華與施父均否認賄選，又有勾串共犯、證人之虞，法官裁准羈押禁見，投票當天在地方仍催出7,030高票當選。

另外彰化縣第一選區縣議員當選人林茂明，樁腳吳男、陳男涉嫌向選民每票以500元賄選，當場查扣4千元，已依違反選罷法將2人聲押獲准後，昨日直接將林茂明拘提到案，訊後認犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，聲請羈押禁見，12月15日凌晨法院裁定准許。

據了解，施嘉華與施父、林茂明目前皆羈押在彰化看守所禁見房內，3人皆不同房但情緒皆平穩，施嘉華父子羈押已滿月，已向高分院提出抗告被駁回，至於駁回理由彰化地院仍未收到卷宗；而林茂明則未提出抗告，距離宣布就職日僅剩2天，已知至中午2人尚未開庭，恐將無法於25日到議會宣誓就職。

彰化縣選舉委員會主委賴致富表示，依照宣誓條例第3條規定，若當選人因故無法出席宣誓，等同於未就職，需要另訂日期舉行宣誓，時限是在議會成立大會後2次定期會內都可補宣誓就職，時間大約1年。