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警專女學生熱舞「肩帶掉了」雪白上圍掀暴動　本人IG曝光了

記者邱中岳、陳雕文、柯沛辰／綜合報導

台北警察專科學校15日舉辦校內社團成果發表會，期間一名19歲女學生在台上勁歌熱舞，導致背心肩帶滑落，險些走光。這一段25秒的片段曝光後，女學生姣好身材在網路上瘋傳，如今女學生Instagram也被網友神出，引發熱烈討論。

稍早有網友發現女學生IG，比對發現與當天台上演出是同一套穿著，讓眾人忍不住直呼「真的好辣」、「意圖使人報考警專」、「等她畢業來逮捕我」、「年輕就是本錢」，但也有人說「個人覺得沒什麼好大驚小怪的」、「又沒走光，大家在嗨啥？」

▲▼警專女學生熱舞「肩帶掉了」雪白上圍掀暴動　本人IG曝光了。（圖／翻攝自臉書）

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▲▼警專女學生IG被網友神出。（圖／翻攝自臉書）
▲▼警專女學生熱舞「肩帶掉了」雪白上圍掀暴動　本人IG曝光了。（圖／翻攝自臉書）

警專一向給人執法者的保守形象，但校內熱舞社25秒表演畫面在網路流傳，讓不少人大開眼界。知情者透露，女學生今年19歲，剛入學第一年，喜歡展現自我，但不希望因為這種事情紅起來，更擔心造成校方困擾、讓學校被外界貼上負面標籤。

對此，校長回應，該項活動活潑熱烈，反應良好，展現了警專生的青春與活力，本來「Show Time」綜合才藝競賽就是為了促進校園多元發展，提供學生展現各項才藝的舞台。

至於女學生是否走光？校長澄清，當天活動表演前同學均已做好安全防護措施，故外傳學生熱舞表演險些「露點曝光」的報導，經現場老師證實係屬誤導。

▼女學生在台上熱舞，不料肩帶滑落，險些導致E級上圍走光。（圖／民眾提供）

▲▼露出。（圖／民眾提供）

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