卸任局長前夕感恩滿滿　吳宏國頒發桃園績優就業服務人員獎項

▲吳宏國頒發桃園績優就業服務人員獎項。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

卸任前夕，感恩滿滿！桃園市政府勞動局局長吳宏國23日出席111年度桃園市績優就業服務人員頒獎典禮表示，市府就業職訓服務處透過中央與地方協同合作，運用多項就業促進方案，疫情期間，每年仍平均辦理逾200場徵才活動，近1萬人以上的媒合人數，媒合率高達8成，協助民眾都能找到「好頭鹿」。

另外，就業職訓服務處今年亦榮獲行政院國家檔案管理局第19屆機關檔案管理金檔獎的殊榮，為市府創下連續19年獲獎的紀錄。吳宏國說，市府今年持續鼓勵應屆畢業生提早就業，桃園攜手中央共同推動「青年尋職津貼」，只要登記履歷表就能領2,000元，求職3個月期間，最高可獲得補助3.2萬元，覓得工作後還能銜接本市「青年安薪讚、就業大滿貫」方案，「就業讚」提供受僱滿6個月最高2.1萬元補助，雇用企業也可領取1萬元。

配合中央提供的「青年就業獎勵」方案與職訓計畫，桃園市「證照讚」鼓勵青年考取技術士證照，取得甲、乙級技術士證照可分別請領2萬元、8,000元獎勵金；「學習讚」則補助青年參加國內大專校院推廣教育學分班的學分費，每人每年最高補助5學分、每學分3,500元。桃園市青年媒合率近9成，每年平均讓2萬2,000位青年順利踏入職場；桃園首度就業保險投保薪資從2萬7,000元起持續成長，今(111)年已達3萬2,404元，成長約20%，逐步克服青年起薪停滯問題並支持青年職涯的第一哩路。

又，桃園市也積極協助弱勢就業，針對原住民族、新住民族群開班授課、訓練一技之長。全國首創推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，針對50歲以上退休或退出勞動力市場之勞工提供獎勵，111年共媒合逾811位中高齡勞工，鼓勵其延續自我價值重返就業市場。

110年桃園及中壢就業中心打造「銀髮延就院」，依照中高齡及高齡者特性及需求打造專屬空間，開發符合該族群之就業機會。桃園首座銀髮族專屬求職空間「桃園市銀髮人才服務據點－銀領就業Bar」於111年9月5日成立，提供55歲以上中高齡求職者就業諮詢、媒合等服務，預計明年在中壢社宅設置第2個專屬據點，活化中高齡及高齡者人力資源運用與鼓勵其技術傳承，提供更好的就業協助和優質服務據點。