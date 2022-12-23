媳婦住月子中心「遭嫌浪費」！霸氣婆婆秒匯款：錢我來出

▲女子想讓媳婦到月子中心休養，卻被小姑、婆婆斥責浪費錢、教壞晚輩。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

一名女子20多年前曾體驗過月子中心，知道坐月子的好處，如今孩子娶妻生子，她也希望兒媳婦能到月子中心安養。豈料女子的婆婆聽完，竟然開口狂嫌「浪費錢」，而女子接下來的霸氣舉動，也讓網友們忍不住稱讚「根本是天使」。

女子的朋友在「毒姑九賤婆媳討論區」分享，女子是家裡的獨生女，20多年前懷孕時，除了第一胎是在娘家休養以外，第二、第三胎都是住月子中心的豪華房間，當時是由娘家幫忙出錢。

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女子體驗過月子中心的好處以後，便下定決心，等到孩子娶妻後，媳婦生產完也要去月子中心好好休息。如今20多年過去，當初的孩子已經結婚生子，近日媳婦生下孫子，她也找對方開口討論，是否有想要去哪間月子中心休養。

▲女子住過月子中心，深知住宿時的好處，於是也希望媳婦能到月子中心好好休養。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



豈料小姑聽完2人的話題，竟然找來女子的婆婆，一起出言撻伐，20多年前住月子中心，已經浪費了很多錢，當初懶得出言訓斥，為何現在又要教壞下一輩，口氣十分惡劣。

坐月子的話題在小姑、婆婆的惡言相向中結束，女子晚上又悄悄跑去兒子的房間，要媳婦別放在心上，「別管阿嬤她們說什麼！媽媽明天就把錢轉到妳的銀行帳戶」，讓媳婦自行挑選喜歡的月子中心，畢竟生產完畢後，把身體養好才是最重要的。女子轉頭又交代兒子，若是阿嬤問起這些事，就說是「媳婦娘家出的錢」，至少能讓這些人閉嘴。

女子無懼婆婆，力挺兒媳的態度，讓不少網友感到認同，不斷留言稱讚，「到底關老太婆什麼事啦」、「這個婆婆真棒」、「阿嬤沒享受過月子中心頂級服務在不爽媳婦跟孫媳婦，不然不會再生一個就可以在月子中心當貴婦了」、「這位婆婆真的讚，有體諒媳婦生小孩完需要休息。那位阿嬤都當嬤了還管到人家孫子輩上」、「好棒的婆婆，會將心比心。這樣好婆婆跟媳婦應該聯合起來，嘿嘿嘿。」

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