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剛進門就下馬威！婆婆逼她「用心打掃小姑房」　年輕媳神反擊

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

許多婆婆總愛過門媳婦來個下馬威，樹立家中威信，一名女網友驚呆表示，有位年輕女同事剛結婚，就被婆婆要求，要用心打掃小姑、小叔的房間，而她聽完立刻還以顏色。對此，過來人一面倒狂讚，「黑到底才好」、「反正遲早都要黑，不如第一次就硬起來」。

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，「聽女同事說，剛結婚時就被婆婆要求，入門媳婦不只要清潔整個家裡，更要用心幫小姑、小叔的房間打掃好。結果女同事直接回婆婆說，她只是跟老公結婚，不是被賣來當女傭的。」

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這番話讓旁人聽了超痛快，不過她也驚訝直呼，「現在的年輕妹妹講話這麼直接，會不會一下子就在婆婆面前黑掉了呀！」

▲▼拖地,掃地,打掃,清潔,做家事。（示意圖／達志影像）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

對此，大票人妻洗版留言，「早黑早快活」、「黑掉最好，什麼時代了，婆婆還在欺負媳婦」、「這樣很好啊！直接把話說清楚，總比一邊做一邊抱怨好」、「沒理由媳婦娶回家全家變殘廢欸，黑化了也好，省事，不要等自己真心相待，換來的卻不是人的對待，才在那邊嘔」、「遇到這種無理要求，直接黑掉是正確的好嗎？小姑小叔是沒長手還是沒腳，婆婆也沒長腦，提這是什麼要求」、「婆婆的頭是被榴槤打到嗎」、「這樣才不會被軟土深掘」。

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