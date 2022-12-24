惡叔持刀砍姪...警連開15槍他還不停手　資深警官這樣解釋

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄岡山一名蔡姓男子（64歲）昨（23）日疑似因家庭土地糾紛持鐮刀砍殺姪子，員警制止無效後開15槍，蔡男送醫搶救後宣告不治，案件引發網友熱議，雖然大部分網友都支持警察大膽用槍，但也有網友好奇是否開太多槍了？對此，資深警官表示，主要是蔡姓嫌犯中槍後沒有停止攻擊行為，員警被迫只能繼續開槍，而他研判蔡男可能因為犯案前喝了酒，加上天氣冷，所以中槍後不太感覺痛，才會持續揮刀。

▲高雄岡山蔡姓男子持鐮刀砍殺姪子，遭警開15槍制止。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

根據警方的調查，當時到場的有2名員警，其中1人開了9槍，另1人開了6槍，兩人都各對空開了2槍示警，而且當時蔡嫌持鐮刀攻擊姪子，員警制止無效，仍持續揮刀攻擊姪子，姪子從屋內逃到馬路上，蔡嫌還追了出來，場面一度相當危急。

▲員警開了15槍制止持刀男子。（圖／記者陳宏瑞攝）

據了解，2名員警朝著蔡嫌的腿部瞄準、射擊，蔡嫌腹部中1槍、腋下中1槍、腿部中3槍，倒地後停止了攻擊行為。

資深警官表示，員警開槍是為了制止蔡嫌，而他中槍後還不斷揮刀，研判可能是行兇前喝了酒，加上天氣冷，反應變慢，也不容易感覺到中槍的痛，所以才會持續攻擊，員警只好被迫開槍。

據指出，蔡嫌的家屬目前對死因沒有意見，檢方將在下午進行相驗，後續也將檢視員警值勤的密錄器，以釐清相關的開槍過程。