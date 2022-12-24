叔鐮刀殺姪遭警連開15槍　身中3槍喪命...開槍驚險畫面曝光

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市岡山區昨（23）日晚間發生家族糾紛，蔡姓男子（64歲）拿鐮刀攻擊蔡姓姪子（43歲），遭員警開了15槍傷重不治，《ETtoday新聞雲》取得附近鄰居監視器畫面，畫面顯示蔡男不斷攻擊蔡姓姪子，姪子倒地後蔡嫌仍繼續揮刀，員警才對蔡嫌開槍，而蔡嫌中槍後則倒在馬路中央，被送醫急救。

警方調查，蔡嫌因為家族土地糾紛在昨天晚間7時許，到老家找嫂子理論，還動手毆打嫂子，當時在家的蔡姓姪子出面阻止，更加惹怒蔡嫌，這時員警已經獲報到場，但蔡嫌仍怒火中燒，拿出鐮刀攻擊姪子，導致姪子頭部受創，員警見狀立即制止，豈料蔡嫌仍不聽勸，還想繼續出手攻擊，員警只能開槍制止。

▲蔡姓嫌犯持鐮刀砍殺姪子遭員警開槍制止。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

根據曝光的監視器畫面，蔡嫌在員警到場後，仍拿著鐮刀追砍姪子，姪子四處閃躲，蔡嫌就跟著揮砍，姪子一度摔倒在地，蔡嫌也沒放過，員警見無法制止，對空鳴槍後對蔡嫌開槍。

員警朝著蔡嫌的腿部瞄準、射擊，一共開了15發子彈，蔡嫌也因此腹部中1槍、腋下中1槍、腿部中3槍，停止了攻擊行為，員警見蔡嫌停了下來，於是停止開槍，並立刻將人送往醫院搶救。

據了解，蔡家世居該處的三合院，早已分家，蔡男雖然分得的坪數較多，但一直希望仍把全部土地吃下，但蔡男的嫂子卻堅持不搬，雙方為此發生多次糾紛，蔡男還曾為此打傷姪子被告上法院，遭判刑5個月，還被求償50萬元，可能因此結怨而尋仇。