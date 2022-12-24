掰呼麻為饒舌歌找靈感　「音樂體育雙棲」高帥前角力國手販毒被逮

記者鄧木卿／台中報導

台北市24歲翁姓男子大學時就和學長學弟一起吸大麻，聲稱呼麻可以帶來音樂創作靈感，翁男體格壯碩，曾參加全中運、全大運得到角力冠軍，也是前國家代表隊成員，不料畢業後卻以販毒維生，而且太過張揚，和藥腳在手機的交易對話毫不遮掩，販毒所得甚至直接匯進自已帳戶。台中警方日前北上將他逮捕到案，盡管翁男矢口否認，訊問後送辦。

▲▼台中警方在台北市跟蒐2個月，在路邊逮捕前角力國手翁嫌販賣大麻葉，翁2萬元交保。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局刑大偵二隊2個月前偵辦一起販毒案，經向上溯源，發現住在台北市中山區的翁姓男子涉有重嫌，於是北上埋伏跟蒐，趁翁男外出買飯時上前圍捕逮人，並帶回住處搜索，查扣相關帳冊、吸食工具等。

翁男大學期間，熱愛創作饒舌音樂，並有施用大麻的習慣，聲稱大麻能增加音樂創作靈感，而且常跟學長、學弟們交流呼麻心得，自己也販賣大麻，翁男身材精壯魁武，曾在全中運、全大運獲得角力冠軍，亦為前國家代表隊成員，不料畢業後，卻持續販毒，以此為業。

警方逮捕時發現翁男手機上全是和藥腳的交易對話紀錄，且直接使用自己名下帳戶轉帳，毫無掩飾，行徑相當大膽，翁男自認為自己行事謹慎，且與人為善，絲毫不怕被警方查緝。

警方除了逮捕翁男之外，也查獲和翁男在超商內交易的31歲蘇姓男子，在蘇住處查獲大麻1.83克，據了解，1公克市值1700元，翁男賺取三分之一。

警方偵訊將翁、蘇2嫌移送台北地檢署，檢方認翁男、蘇男犯罪事證明確，依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴，並對翁男聲請羈押，後來法院裁定2萬元交保。