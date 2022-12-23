屏東縣警陸續完成刑事實驗室　打擊犯罪發揮鑑識最大戰力

▲潮州警分局等刑事實驗室成立 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為維護社會秩序安全，提升鑑識量能，繼110年8月3日於東港分局創立並啟用南臺灣首間分局「刑事實驗室」後，持續建置並完竣里港、內埔、潮州、枋寮、恆春等各分局刑事實驗室，以展現打擊犯罪決心，並在今(23日)由縣長潘孟安與縣警局長劉印宮主持聯合揭牌儀式，將大幅提升屏東縣轄內各分局鑑識採證品質，發揮鑑識最大戰力！

近年來犯案手法及型態日新月異，除於現場採獲目視可見之相關跡證外，常需進一步以化學試劑或其他波段光源加以增顯，以多波域光源及紅外線攝影機搜尋被害人衣物上的精斑、血跡等生物跡證及輪胎印痕；以指紋煙燻箱及特殊試劑顯現槍枝、寶特瓶、恐嚇信上潛伏指紋，往往破案關鍵跡證就此顯現。

另為持續有效防堵氾濫之粉末混合式新興毒品咖啡包，各分局實驗室亦建置新型手持式拉曼光譜分析儀，透過特殊波段雷射進行分析，可即時確認可疑藥毒物，提供第一線查緝人員關鍵情資。由於刑案現場環境多變，如建立獨立且設備完善之優質實驗室，可供鑑識人員調配藥劑、毒品初篩、證物檢視及前處理等，提升工作品質，對鑑識人員至關重要。

潘縣長表示，屏東縣警局緝槍、掃黑、肅毒、打詐不曾停過，是治安維護重點目標，而鑑識往往是鎖定犯嫌、鞏固事證的最佳利器，因此提升各分局鑑識設備及工作品質刻不容緩，現已規劃並完成里港、內埔、潮州、枋寮及恆春分局刑事實驗室建置，積極打擊犯罪、維護治安，用決心守護屏東縣鄉親安全。