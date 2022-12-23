公廁性侵15歲少年！國道淫警又被查出5被害人　共27人受害

▲鄭姓前國道警涉嫌性侵少年案，被害人數暴增為27人。（圖／ETtoday資料照）

記者劉昌松／台北報導

前國道警察局第九大隊鄭姓警員，9月初透過網路約1名15歲少年到北市1處公廁發生性行為，少年父親發現後提告，檢警搜索查扣大量少年不雅照以及通聯對話紀錄，台北地檢署過去分2波起訴鄭男涉嫌性侵22名後少年，又根據相關通聯找到5名被害少年作證，23日再次追加起訴，累計遭鄭男魔爪的被害少年已達27人，正清查是否還有其他被害人。

2線2星27歲的鄭姓警務員的27歲鄭姓警務員，外貌清秀，因涉及性侵案件後，已遭記過免職，檢警根據查扣的證物發現，鄭警從2018年起，常在網路上尋找就讀國中小少年，不但誘騙少年互傳裸照，在陸續以出遊名義，邀約少年見面後，強行逼迫性交或拍攝不雅影照。

全案起源於9月間，1名15歲受害少年被鄭男約到台北市1處公園廁所遭性侵後，回家神色出現異狀，經父親察覺追問後報案，台北市警方9月12日前往鄭男在宜蘭頭城的警務宿舍展開搜索，從他的電腦中發現大量少年不雅影像，先在11月起訴他涉嫌性侵9人，12月初再找到13名少年受害並追加起訴。

檢警持續清查勾稽，近日又找到5名少年到案指認鄭男涉案，其中有被害人至今仍對事件發生感到自責懊悔，並對鄭男感到恐懼，檢察官因此再追加起訴5件對少年妨害性自主案，辦案人員感嘆，現在未成年受性侵案件，不再只是少女居多，少年受害的情形已經越來越多，呼籲師長要多關注孩子的身心與交友狀況，避免孩子在性別意識尚不清楚的時候勿信網友而受害。