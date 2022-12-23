瑞芳陰陽海驚見無名屍！手指只剩白骨　警靠大數據分析助死者返家

▲警方利用大數據分析助無名屍返家，右為李男兒子。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、翁子皓／新北報導

去年9月有具無名屍在新北瑞芳陰陽海海灘被人給發現，但遺體手指僅剩骨頭無法採集指紋，且未發現證件，導致案情陷入膠著。警方最後透過大數據分析，過濾遺體發現時間前後一個月可能失蹤人口，發現無名屍可能是去年8月失蹤的李男（化名），經多次與家屬比對後，總算證實死者就是李男，讓死者順利回家。

無名屍被發現時，全身未著衣物且被壓於枯枝樹木的下方，附近也沒發現證件，加上雙手手指僅剩骨頭無法採集指紋，警方僅能以外觀生物特徵，確認死者為一名男性，但卻無法查明死者身分。

新北市警察局鑑識中心近年導入系統化運用DNA鑑定技術協尋身分不明人口，與法務部法醫研究所跨機關合作，運用大數據分析北台灣可能的失蹤人口，警方過濾遺體發現時間前後一個月內可能的上百筆失蹤人口，最後發現去年8月間，桃園李男早晨外出散步後便未返家，而李男年紀、身高及失蹤時間皆與本案高度關聯。

警方立即通知李男女兒進行採樣，但剛好碰到疫情高峰期，增添了採集的困難，最後在今年7月終採集到李男女兒的檢體，比對後發現2人疑似具有一親等血緣關係，遂再採集李男兒子進行比對，終於確定該無名骸骨就是失蹤的李男。

警方調閱李男就醫紀錄，發現李男曾有自殘之情形，平日家境普通且生活循規蹈矩亦無與他人結仇之可能，案件至此方撥雲見日水落石出。李男失蹤後，子女嘗試各種管道及方法尋找，希望「活要見人，死要見屍」，但皆石沉大海，幸好經鑑識中心調查後，成功幫助李男家屬找回父親，更協助辦理認領遺體使「無名骸骨」順利回家。

鑑識中心主任黃國政呼籲，家中如有親人失蹤未歸，若經一段時間仍未尋獲者，可以向新北市警察局鑑識中心請求協助採樣DNA鑑驗比對。尋人過程中多一種協尋管道便多一次機會，期許身分不明人口均能早日找到一條回家的路。

▲去年9月有人在陰陽海附近海灘發現無名屍。（圖／記者郭世賢翻攝）