掃蕩詐騙集團！東港警深夜聯合稽查　臨檢9場所查3違規

▲東港警方22日晚執行聯合臨檢勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局於12月22日晚間規劃執行聯合稽查勤務，配合屏東縣政府衛生局、城鄉處、勞動暨青年發展處等人員，針對轄區內易滋事場所進行臨檢查察，共臨檢9處場所，查獲違反勞動基準法2件、菸害防制法1件，避免衍生治安、衛生及公安等問題。



近期國內發生多起重大槍擊案件，且有民眾遭詐騙集團囚禁引起國人高度關注，經警方查緝後多有黑道幫派勢力介入，有效杜絕犯罪發生。

東港警分局表示，鑒於近來犯罪手法不斷推陳出新，為防堵非法經營者以合法營業場所外觀吸引不同年齡層客群上門消費，進而引誘其從事非法色情、賭博或海外求職詐欺行為，危害民眾身心健康、財產及身體安全，引發後續相關治安事件。

昨晚配合縣府相關單位針對轄內易滋事場所實施聯合稽查，加強查緝相關違規及不法情事，聯合稽查共臨檢9處場所，查獲違反勞動基準法2件、菸害防制法1件，同時宣導店家不得從事不法行為。



東港警分局長張世儒表示，將持續針對黑道幫派犯罪組織實施檢肅掃蕩，民眾若遭受黑道幫派不法侵害，應勇於報案檢舉切勿縱容，造成犯罪組織持續危害鄉里，農曆春節將至，東港警方將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，全力整備112年加強重要節日安全維護工作，讓民眾安心、快樂過好年。