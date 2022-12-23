男拒攔查！果菜市場內開車衝撞　花蓮警開槍制止...身上還搜出安毒

前國道警察局第九大隊鄭姓警員，9月初透過網路約1少年到北市1處公廁發生性行為，少年父親發現後提告，檢警搜索查扣大量少年不雅照以及通聯對話紀錄，台北地檢署過去分2波起訴鄭男涉嫌性侵22名後少年，又根據相關通聯找到5名被害少年作證，23日再次追加起訴，累計遭鄭男魔爪的被害少年已達27人。