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男拒攔查！果菜市場內開車衝撞　花蓮警開槍制止...身上還搜出安毒

▲白色自小客駕駛見員警攔查，立即加速逃逸。（圖／花蓮警分局提供，下同）

白色自小客駕駛見員警攔查，立即加速逃逸。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一輛自小客22日行經花蓮市中山路與國聯一路口時，因為違規紅燈左轉，巡查員警欲上前攔查，自小客竟一路狂飆衝進附近果菜市場，經員警開槍制止後順利逮捕車內男性駕駛，並從男子身上搜出安非他命毒品，依妨害公務、毒品危害條例等將男子嫌移送花蓮地方檢察署偵辦。

▲白色自小客駕駛見員警攔查，立即加速逃逸。（圖／花蓮警分局提供，下同）

員警朝自小客左後輪開槍制止後，迅速上前制止逮捕。

22日凌晨4時許，花蓮警分局巡邏員警在花蓮市中山路與國聯一路口，發現自小客違規紅燈左轉，正當欲上前攔查時，自小客車駕駛拒絕攔檢並加速逃逸，員警於後一路狂追，自小客車走投無路最後衝進附近果菜批發市場內，並衝撞警車及其他車輛。

▲白色自小客駕駛見員警攔查，立即加速逃逸。（圖／花蓮警分局提供，下同）

員警於駕駛身上搜出安非它命毒品。

警方表示，當時情況危急，未免市場內與其他用路人遭受危害，沿途開啟警示燈及警報器，進入市場後並開啟擴音器，要求駕駛停車受檢，並提醒市場民眾注意安全，由於對方不聽制止，於是朝車輛左後輪開一槍，順利阻止車輛繼續衝撞前進，員警迅速上前將男子逮捕，並在該犯嫌身上查獲二級毒品安非他命。

▲白色自小客駕駛見員警攔查，立即加速逃逸。（圖／花蓮警分局提供，下同）

警方將男子依妨害公務、毒品危害條例等將男子嫌移送花蓮地方檢察署偵辦。

花蓮警分局指出，員警用槍符合警械使用條例，且有效阻止危害發生，全案依妨害公務、毒品危害條例等罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦。

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