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嘉義國中國樂社前進日照中心　音樂表演落實「社區關懷」

▲▼ 嘉義國中國樂班前往博愛仁愛之家表演送暖 。（圖／嘉義國中提供）

▲嘉義國中國樂班前往博愛仁愛之家表演送暖 。（圖／嘉義國中提供）

記者翁伊森／嘉義報導


近日氣溫驟降，嘉義國中國樂班師生由陳仁輝校長及侯宗延會長帶領，於12月23日前往嘉義博愛仁愛之家進行表演，為長照中心的阿公阿嬤帶來一股音樂暖流，表達關懷弱勢，以實際行動實踐生命教育。


交流活動在指揮謝惠文老師下，由國樂班一年級學生吹奏台灣名曲茉莉花、丟丟銅及洋溢耶誕氣氛的動聽樂曲，撫慰高齡長輩們，師生們利用課餘時間親手製作紀念國樂徽章，分送製作的精心小禮物，讓長輩們感受溫暖。


陳仁輝表示，生命教育是一門人生重要的學分，同學們運用音樂的才藝來學習關懷弱勢、回饋社會，更從日常生活中以行動落實課程與活動體驗之中，透過音樂感動人心的力量，將愛心與祝福帶到博愛仁愛之家，藉此拋磚引玉鼓勵更多學校師生將愛心轉化為具體的行動，讓我們的社會更加和諧溫馨。


博愛仁愛之家表示，有機會和嘉義國中的優秀孩子們齊聚在中心，欣賞為長者演奏八首精選且符合節慶的動人曲目，內心充滿感動與感謝。看到長輩們沈醉於孫子輩的同學們努力演出，更是感動不已，相邀要再次互動交流。


嘉義國中國樂班自民國89年成立以來，是嘉義市唯一以國樂為主修課程的藝術才能班，歷年學生表現亮眼，多次在全國學生音樂比賽獲得國樂合奏國中A組特優的佳績，同時也積極參與各項音樂交流與活動演出，期待同學們學藝兼備，能為社會帶來更多的幸福。

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