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枋寮940挺午仔魚！獨一無二「蓮霧午仔魚湯」…驚艷消費者

▲枋寮940挺午仔魚、蓮霧 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮940挺午仔魚、蓮霧 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

力挺午仔魚民與蓮霧農民，知名數位群聚品牌「枋寮940」今邀枋寮餐飲名店，聯手推「午仔魚」主題料理，呼籲國人「遊屏東挺農漁民」。

▲枋寮940挺午仔魚、蓮霧 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮940挺午仔魚、蓮霧 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

因極端氣候，讓蓮霧農民在七分熟成還未裂果前就瘋狂搶收，而枋寮蓮霧農們逆向操作，特地等到十分熟成「開口笑」才採收，推出限量「爆甜裂果蓮霧」，呈現爆炸甜的口感，深受消費者歡迎。

▲枋寮940挺午仔魚、蓮霧 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

芳興莊園陳潔芳說，今年屏東天氣過熱、日夜溫差大，蓮霧七分熟就開始裂果，但如搶收口感會微酸，為維持蓮霧香、甜、脆口感，堅持到十分熟才採收，自嘲自己的蓮霧不只「爆炸甜」、「開口笑」，吃了會「開口笑」。

村長的水果林町霙解釋，大部分蓮霧農在七分熟就搶收，看到自己等到十分熟成才採，連賓士級蓮霧也「開口笑」，讓其他蓮霧農「開口笑」，戲稱「怎麼這樣傻？消費者只看外表，裂果根本賣不出去」，沒想到意外開紅盤。

饗魚樂潘瓊惠推出「午仔魚生鮮」宅配禮盒，因「午仔魚」有豐富的維他命A、C、B1與B2等，是家庭主婦最愛，適合煎、煮、烤與蒸四種家庭基本料理，像檸檬椒鹽、梅香剁椒與蒜蓉豆豉等作法，都很適合全家人。

龍炭烤阮俊龍推出自製「烤午仔魚一夜干」香氣四溢是旅客最愛，而「一夜干」源自北海道，當地漁夫透過醃漬與「一夜風乾」保存，而自家午仔魚經過在枋寮漁港徹夜風乾，水份被蒸散，肉質格外扎實。

阮家茶坊天空餐廳邱柏儀推出「蒲燒午仔魚」與「蓮霧花果茶」，「蒲燒午仔魚」採手工自製日式蒲燒鰻醬汁，炙燒雞腿骨後熬煮柴魚片多時，肉質扎實細膩，饕客直稱與蒲燒鰻並駕齊驅。

蘭欣辣汗花果休閒農場許峰昇推出「墨西哥剁椒午仔魚」，採用自家農場特製「墨西哥哈拉脆椒」，口感呈現鹹、甜、甘、辣、香五種口感，辣度可調整，是「無辣不歡」的饕客最愛，更深受喜歡「微辣」或「不辣」的消費者喜愛。

禾興農場王朝興獲得佳冬鄉稻米競技比賽首獎，過去是總鋪師，推出「午仔魚崁飯」，先將午仔魚煎好、加入時蔬，並用生米燉到熟成，與日本過年必備的「鯛魚飯」做法一致，米飯中帶有魚香味，魚肉又綻放稻米清香。

阿達漁港餐廳劉蓉諭推出全國首創「蓮霧午仔魚湯」，帶有爆炸甜蓮霧清香甘甜的湯頭，搭配午仔魚鮮美細緻的口感，綻放出饕客從未品嚐過的驚艷，讓海鮮巧遇蓮霧，創造屬於枋寮獨一無二的山海美味。

椰們餐酒館鄭芳昆推出「煎午仔魚」，用傳統古法，不加其他的佐料，呈現魚肉的香甜甘美，更採用「午仔魚一夜干」油煎出魚肉的鹹香味，無論是下酒、配飯，都是不可多得的好料理。

蘇圓仔湯圓游詩蓓說明，自家鹹湯圓傳承超過一甲子，自己磨製糯米，搭配南部特色的炒豬胛心肉餡與古早味肉燥，口感香Q扎實，許多旅客專程蒞臨枋寮東海村北玄宮廟口，品嚐枋寮獨有的「圓仔湯」好味道。此外，像全國季軍的竹源薑母鴨，用龍膽石斑搭配薑母鴨，也很值得嘗試。

枋寮940由芳興莊園、村長的水果、禾興農場、饗魚樂、龍炭烤、竹源薑母鴨、阮家茶坊天空餐廳、蘭欣辣汗花果休閒農場、椰們餐酒館、阿達漁港餐廳與蘇圓仔湯圓組成，盼拋磚引玉，期望國人力挺偏鄉農漁民。

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