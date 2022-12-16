濕冷天病害來報到　高雄區農改場：農友慎防蓮霧病害發生

▲蓮霧受果腐病感染 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

依據中央氣象局預報，未來一週冷空氣一波波，除造成低溫外，如果遇零星降雨，導致環境濕度偏高，蓮霧黑腐病、果腐病和炭疽病等病害發生風險隨之提高。高雄區農業改良場提醒農友除防寒措施外，同時也要注意病害防治，以確保果實品質與收益。

▲將田間病葉落果清除，以減少感染源。

高雄場場長戴順發表示，高屏地區多數蓮霧於10-4月間採收，下雨高濕時，常可發現套袋後果實受到黑腐病、果腐病和炭疽病菌危害，導致大量落果。蓮霧病害除感染果實外，亦可殘存在枯枝落葉，若遇雨水飛濺傳播，會順著果柄滲入套袋內引發病害。

為防範蓮霧病害，農友務必作好清園工作，隨時清除罹病枝條、落葉及落果。果實套袋時，避免重複使用紙袋，並仔細將袋口包覆完全，以減少雨水滲入將病原菌帶入，另應適時進行植株修剪，使果園通風良好，不僅可減少病害發生，也有利於藥劑防治作業。

他進一步指出，使用化學藥劑防治時應對症下藥，並輪用不同作用機制藥劑，以避免病原菌產生抗藥性。病害防治藥劑可參考農藥資訊服務網(https://pesticide.baphiq.gov.tw/information/Query/Bug)。用藥時，須特別注意用藥安全，遵照規範使用核准藥劑及其施用濃度、方法及安全採收期。農友如有病蟲害防治等相關技術問題需要協助，可逕洽高雄場。