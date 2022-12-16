　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

濕冷天病害來報到　高雄區農改場：農友慎防蓮霧病害發生

▲蓮霧受果腐病感染 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲蓮霧受果腐病感染 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

依據中央氣象局預報，未來一週冷空氣一波波，除造成低溫外，如果遇零星降雨，導致環境濕度偏高，蓮霧黑腐病、果腐病和炭疽病等病害發生風險隨之提高。高雄區農業改良場提醒農友除防寒措施外，同時也要注意病害防治，以確保果實品質與收益。

▲蓮霧受果腐病感染 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲將田間病葉落果清除，以減少感染源。

高雄場場長戴順發表示，高屏地區多數蓮霧於10-4月間採收，下雨高濕時，常可發現套袋後果實受到黑腐病、果腐病和炭疽病菌危害，導致大量落果。蓮霧病害除感染果實外，亦可殘存在枯枝落葉，若遇雨水飛濺傳播，會順著果柄滲入套袋內引發病害。

為防範蓮霧病害，農友務必作好清園工作，隨時清除罹病枝條、落葉及落果。果實套袋時，避免重複使用紙袋，並仔細將袋口包覆完全，以減少雨水滲入將病原菌帶入，另應適時進行植株修剪，使果園通風良好，不僅可減少病害發生，也有利於藥劑防治作業。

他進一步指出，使用化學藥劑防治時應對症下藥，並輪用不同作用機制藥劑，以避免病原菌產生抗藥性。病害防治藥劑可參考農藥資訊服務網(https://pesticide.baphiq.gov.tw/information/Query/Bug)。用藥時，須特別注意用藥安全，遵照規範使用核准藥劑及其施用濃度、方法及安全採收期。農友如有病蟲害防治等相關技術問題需要協助，可逕洽高雄場。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
孫鵬急付30萬救子　檢調約談才知「王牌大律師」是黃琪
快訊／還有殺更多！　台灣黑熊被「載屍三貼」影片瘋傳
法國隊至少3球員掛病號！　「前鋒發燒」決賽恐缺席
6家大到不能倒銀行　僅「這家」提前達標
高虹安能順利就職？　柯建銘笑呵呵：交保了還問白癡問題
太玄宮「粉專被灌爆」！　剩1.3顆星
「這縣市」最高發1萬現金！　還有超過3千人沒領

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

神奇寶貝火箭隊及瓦斯彈的逆襲！　小智攜手南消二大隊化解一氧化碳中毒危機

台南打造耐震優質永續校園！　黃偉哲視察下營東興國小校舍重建工程

寒冬不再冷！花蓮弱勢童家貧用不起瓦斯　扶輪社贈柴燒熱水爐

濕冷天病害來報到　高雄區農改場：農友慎防蓮霧病害發生

嘉義水電行聖誕大驚喜！閃亮燈飾妝點牆面　聖誕節打卡熱點　

北興國中全國語文競賽　兩項全國特優三項全國優等

台南警紀接連出包　方仰寧親自主持端正警風宣導座談會議

「搖滾基隆城」樂團接力嗨唱　海港跨年7分煙火秀迎2023

新北林口公車轉運站　榮獲第23屆國家建築金獎

新北河川治理工程再創佳績　榮獲第23屆國家建築金獎

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

花蓮發生規模6.2地震　最大震度5級

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

神奇寶貝火箭隊及瓦斯彈的逆襲！　小智攜手南消二大隊化解一氧化碳中毒危機

台南打造耐震優質永續校園！　黃偉哲視察下營東興國小校舍重建工程

寒冬不再冷！花蓮弱勢童家貧用不起瓦斯　扶輪社贈柴燒熱水爐

濕冷天病害來報到　高雄區農改場：農友慎防蓮霧病害發生

嘉義水電行聖誕大驚喜！閃亮燈飾妝點牆面　聖誕節打卡熱點　

北興國中全國語文競賽　兩項全國特優三項全國優等

台南警紀接連出包　方仰寧親自主持端正警風宣導座談會議

「搖滾基隆城」樂團接力嗨唱　海港跨年7分煙火秀迎2023

新北林口公車轉運站　榮獲第23屆國家建築金獎

新北河川治理工程再創佳績　榮獲第23屆國家建築金獎

6年級生必逛！　30年連鎖批發賣場高雄館2.6億求售

3歲童受虐躺病床20天！昏迷指數3瀕死　施虐母求平安符盼康復

央行再升息半碼　教部：就學貸款在學生仍不受影響

限時2天！爽玩樂園「只要450元」　壽星直接免費入園

阿伯搭火車「腿慢慢張開」　鄰座女低頭一看嚇壞！結局慘了

太玄宮「換成她被搧巴掌」會怎樣？律師拋重話：求跳火坑證明正身

「高虹安不會有事！」沈政男曝2關鍵點：綠營側翼繼續崩潰吧

追雪把握明天！周日降雪無望　下波冷氣團強度不弱「還有更低溫」　

巴菲特加持無用！台積電存股戶數連三減　台股10大人氣存股出爐

16歲老肥貓拒洗澡「命令奴才做這事」　她氣瘋：我發誓回家不揍牠

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

地方熱門新聞

台南議長參選人疑警所飆罵員警

醫療院所消防救災演練

方仰寧親自主持端正警風宣導座談會議

2男一前一後進入超商　洋酒遭竊

全新改裝壽山動物園明起試營運！平日限2千人

新北林口公車轉運站　榮獲國家建築金獎

北興國中全國語文競賽　兩項全國特優三項全國優等

水電材料閃亮燈飾裝點牆面　打造聖誕節打卡熱點　

搖滾基隆城樂團嗨唱　跨年7分煙火秀迎2023

左營萬年季推手柯天爽辭世　地方仕紳緬懷助弱勢

指控民代進屋打人　楊：公親變事主

三峽給水廠火蟻現蹤　高溫熱蒸氣滅除

台東分局馬蘭派出所　小小波麗士體驗營

阿里山小笠原祝山觀景台楓紅盛開

更多熱門

相關新聞

天冷了　也別讓房間一直發冷

天冷了　也別讓房間一直發冷

一聽到房間冷、猝死增加，大家直覺都是就把房內溫度升高，而且愈高更好。如果室內溫度經常保持在23°C以上，依照情況，你反而可能會逐漸身疲力乏、容易頭暈腦漲。主要是由於在冬天，室內外溫差懸殊太大了！

明起雨彈＋寒流接力襲台　急凍6°C

明起雨彈＋寒流接力襲台　急凍6°C

寒流來襲！河水出現「冰鬆餅」奇景

寒流來襲！河水出現「冰鬆餅」奇景

寒流18日來襲　屏東縣府籲農漁民做好防寒措施

寒流18日來襲　屏東縣府籲農漁民做好防寒措施

台南特警凌晨街頭查獲毒品

台南特警凌晨街頭查獲毒品

關鍵字：

炭疽病蓮霧高雄區農改場場長戴順發寒流

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

直擊！北京火葬場大爆滿

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

AV導演分析露點照是本尊　郭鬼鬼回應

新竹市長恐補選？她揭5關要過不容易

男友狂逗弄「硬了在想什麼？」妹子曝超悲結局

搭公車頭伸出窗外　7歲弟撞柱慘死

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面