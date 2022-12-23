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社會 社會焦點 保障人權

酒友醉後為6百車資互毆　他亂拳傷人丟包害「被血嗆死」下場曝

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名黃姓男子今年酒後與1名劉姓酒友共乘計程車先送劉男回家，卻在抵達後涉把劉男揍得鼻青臉腫、拖下車丟包在對方所住社區門前，劉男送醫傷重不治，黃男到案坦承因分攤600元車資糾紛而互毆，但否認打死對方，指對方可能死於酒精中毒或生前多重慢性疾病，台北地院審理不採信黃的辯詞，今依傷害致死罪判刑7年4月，可上訴。

本案發生於今年（2022年）1月4日凌晨，黃男（66歲）和劉男（66歲）等人喝完酒，與劉男共乘計程車先送劉男回新北市新店區住處，途中2人在車內為了600元車資如何分攤而吵架，黃男涉揮拳痛毆劉男頭臉，抵達劉男所住社區門前，黃男將劉男拖下車丟包在社區車道口，逕自上車回中和區住處。

社區警衛發現劉男倒地昏迷，打119報警送醫，劉男經急救後仍傷重不治。黃男被檢警循線查獲，檢方訊後認為黃男不爽劉男拒絕分攤600元車資而動粗，依殺人罪嫌聲請羈押，法官裁定交保10萬元並限制住居、且不得接觸證人，檢方後來起訴黃男涉犯傷害致死罪嫌。

▲▼小酌,聚會,喝酒,威士忌,乾杯,居酒屋。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲黃男跟劉男同桌暢飲，卻為分攤搭小黃的車資而互毆。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

患有失智症的黃男承認對劉男動粗，但否認意圖殺人或傷害致死，辯稱當時2人都喝醉，劉男到家不肯下車，他把劉男拖下車後，告訴社區警衛才上車離開，沒想到對方的傷勢嚴重到丟掉性命，他雖打傷對方頭部，但驗屍沒發現顱內出血，對方可能死於酒精性中毒或自身慢性病。黃男還主張事發前不認識劉男、劉男主動來併桌喝酒。

資深法醫蕭開平受託鑑定並出庭作證，以解剖照片解說劉男遺體腦部有舊傷、不是遭黃男毆打而出血，劉男遺體抽血驗出極高的酒精濃度，研判劉男「若喝完酒平安到家，應該可以存活」，但遭打傷頭臉流血後，可能因口腔癌開過刀影響吞嚥，被自己的血嗆到。

黃男雖提出50萬元賠償和解方案，但劉男家屬不接受，雙方調解破局，法官認定黃男無殺人犯意，但傷害行為造成劉男失去寶貴生命，今依傷害致死罪判黃男7年4月徒刑，可上訴。

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