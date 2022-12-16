教養院奪命！婦大小便失禁猛吐亡...監視器驚揪「照護員殘忍施暴」

▲陽明教養院永福院區林姓女照護員虐待有極重度身心障礙的陸姓婦人，導致陸婦頭部受創身亡。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

太慘忍！陽明教養院永福院區林姓女照護員，不滿患有極重度身心障礙的陸婦不配合上廁所，竟以腳踹連續踹陸婦，導致她重心不穩撞擊一旁硬物。林施虐後轉頭離開，直到5小時後返回才發現陸婦躺在地板，而且嘔吐、大小便失禁，經通報院內緊急送醫，搶救16天仍不治身亡。士林地檢署偵結後，依傷害致死罪將林女起訴。

起訴指出，陸婦從2016年8月25日入住永福之家，林女從2021年1月起，被安排到陸婦所在的5樓D區，輪班照顧陸婦。

豈料，今年5月12日上午9時40分許，林女想帶陸婦上廁所，但陸婦不配合並蹲在地板，林女竟氣得直接以腳猛踹陸婦4下，導致其頭部左後側受到撞擊，隨後離開。當天下午3時20分，林女返回現場，發現陸婦虛弱躺在寢室地板，且有嘔吐狀況，嚇得趕緊通報院內護理人員，並將人送醫急救，但陸婦搶救16天仍回天乏術。

痛失胞妹的陸婦姊姊認為妹妹死得不明不白，赴地檢署提告偵辦。為查明真正死因，檢察官委託法醫研究所進行解剖，結果發現死因為外傷性顱內出血、缺氧性腦病變和其併發症。

檢方勘驗監視器，發現林女在4月27日有連續踹踢陸婦頭部附近身體部位，5月12日替陸婦點眼藥水，無故踹踢右膝1下，案發當天林女從陸婦背後抓起褲頭，半提半推將人帶到牆角並以腳踢4下，導致陸婦撞擊一旁硬物後倒地。

林女偵查時，僅坦承案發當天有以腳踹陸婦數下；陳姓照護員則指出，陸婦在4月22日曾跌倒送醫，教保吳姓組長表示，調閱生活區監視畫面，除了林女，無其他照護員曾對陸婦傷害或粗暴照護行為。

檢察官為求謹慎，委請台大醫院張姓醫師替陸婦送醫搶救電腦斷層掃描做鑑定，鑑定認「硬腦膜下出血」屬急性期變化，出血是發生7天內，因此排除是4月22日跌倒造成的內出血。

檢方根據證人證言、法醫研究所解剖鑑定報告、鑑定人及監視器畫面等，依傷害致死罪，將林姓照護員提起公訴。