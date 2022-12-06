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富二代身亡！小三攜子認祖歸宗　高大成用這招...讓屍體張嘴驗DNA

▲▼滷味攤命案林姓兇嫌進行解剖，法醫發現死者頭部左右各有一個彈痕，疑似為自轟太陽穴。（圖／記者許權毅拍攝）

▲知名法醫高大成透露，先前在台中殯儀館解剖室遇過的靈異狀況。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中殯儀館內設有法醫相驗解剖中心，若有需釐清死因、特殊需求的案件會在此處進行。知名法醫高大成則透露，今年中旬替一名死者進行DNA採集，需要採集死者的口腔黏膜，不過屍體明明已退冰，嘴巴卻始終打不開，高大成直接向死者說：「如果你覺得小孩有可能是你的，拜託讓我採DNA」話才剛說完，輕摸屍體下巴就順利打開。

高大成說，死者疑似是台中一名富二代，卻因為在外欠下高額債務選擇離世，死者已經結婚，但是在外有一名小三，兩人還有一名私生子，得知富二代死訊後，小三希望能讓小孩認祖歸宗，便向死者家屬要求驗DNA確認，死者妻子雖不願意，但在長輩同意下進行。

▲▼高大成,高醫師,法醫。（圖／記者許權毅攝）

▲高大成透露，半年前替一名富二代採集DNA，死者嘴巴卻不肯打開。（圖／記者許權毅攝）

高大成回想，事發大約是在半年前左右，地點就是在台中殯儀館，當時要在死者嘴巴內採集口腔黏膜，屍體已經退冰，但是「口腔就是卡住了」。高大成一邊拜一邊向死者說：「這位小孩年紀還小，是不是你的小孩我不知道，但是如果你覺得有可能，那麼就把嘴巴打開，讓我們去比對好不好？拜託。」

不料，高大成話才剛說完，手去觸摸屍體下巴，嘴巴馬上就打開，就連高大成跟助理都相當驚訝，最終檢驗結果也確定該名小孩正是死者的小孩。

台中殯儀館內的台中地檢署法醫相驗解剖中心在11月底翻修，還引進千萬起跳的電腦斷層，但高大成則認為，CT在相驗解剖的實務上可能效用不大，會變成「殺雞用牛刀」，且一台CT至少要千萬以上，還需要專業人士來判讀，不如購買只要百萬的X光機，可能會來得有用。

▲▼滷味攤命案林姓兇嫌進行解剖，法醫發現死者頭部左右各有一個彈痕，疑似為自轟太陽穴。（圖／記者許權毅拍攝）

▲▼台中殯儀館法醫相驗解剖中心在11月底改建。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中殯儀館,相驗,解剖。（圖／記者許權毅攝）

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