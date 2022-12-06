解剖室增設電腦斷層　高大成批殺雞用牛刀：法醫坐旁邊就好？

▲台中殯儀館內的法醫相驗解剖中心增設電腦斷層，盼能成為法醫助力。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中殯儀館內的法醫相驗解剖中心11月底改建完成，法務部在此增設「全台僅3台」的法醫電腦斷層，希望能成為司法相驗案件的一大助力，培養判讀專業法醫師，預計在2023年上路。但知名法醫高大成則認為意義不大「殺雞用牛刀」，他強調，如果CT（電腦斷層）能解決任何事情，那麼直接交給醫院醫師，法醫坐旁邊就好了。

法務部蔡清祥指出，經過2年試辦，發現電腦斷層確實能夠幫助檢察官對於死亡案件檢查鑑定。法務部法醫研究所與台灣大學11月29日簽署協議，將於明年正式啟動法醫CT，在北中南三區同步設置法醫CT影像中心，未來司法相驗案件在檢察官同意下就可進行掃描、再由專家協助判讀，中部的地點就設在台中殯儀館。

▲知名法醫高大成則認為意義不大，不如廣設X光機。（圖／記者許權毅攝）



高大成認為，電腦斷層意義不大，也沒有必要性、急迫性。高說：「如果不用解剖，只需要電腦斷層，那麼醫院醫師就會了，根本不需要法醫，反倒是X光機比較重要，像是槍擊案，能夠用X光機找到子彈，再進行解剖，要考慮電腦斷層會百分之百準確？還是解剖準確度比較高？」

高大成說，自己不反對增加電腦斷層，但是會變成殺雞用牛刀，並且電腦斷層需要有專業人員，能夠判讀，而且還需要花一大筆錢。高認為，不如把X光機廣設，一台只要百萬就解決，「不要以為CT可以解決任何事情。」高大成表示，醫院醫師使用電腦斷層是為了找癌症、氣胸等等「生病問題」，但是法醫的工作是要替命案、意外案件找出真相，兩者有本質上的不同。

▲法務部法醫研究所與台灣大學，11月29日舉辦法醫電腦斷層掃描協助相驗解剖協議簽約記者會。（圖／記者洪巧藍攝）



針對法務部長蔡清祥說「國人通常較排斥解剖」，高則認為只要找到主要的問題點，也不會解剖全身，跟家屬溝通好，通常只要找到點，很快就可能完成解剖，家屬大多也都同意，畢竟是追查真相、找兇嫌的方法之一。高大成說，假設政府有預算，反而應該去增加鑑識的資源，充分發揮物證的效果，是很重要的一環。

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