聖誕聚餐夯！星級酒店訂位9成滿　網美咖啡店推童趣甜點吸客

▲台中福華聖誕節訂位仍可預約，覓舍聖誕套餐每人1980元起。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

周末就是聖誕夜，疫情趨緩，民眾報復性聚餐、交換禮物，讓各星級飯店聖誕大餐訂位幾乎全滿。台中裕元花園酒店、日月千禧推出聖誕套餐，24、25日訂位爆滿；而福華飯店聖誕套餐每人1980元起，主打美國特選紐約客牛排、爐烤春雞可選作主餐，訂位也近9成，各家改推聖誕甜點吸客。另外，位在台北101的89樓、有台灣最高咖啡館的kafeD也南下台中開設旗艦店，因應聖誕節推出聖誕限定飲品與甜點，包含栗子柚香拿鐵、聖誕帽等多種精緻甜點搶客。

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▲裕元花園酒店聖誕節訂位全滿，因應草莓季也推出聖誕版草莓甜點。（圖／記者游瓊華翻攝）



裕元花園酒店表示，聖誕節訂位11月初開放預約，半個月前就已經預約額滿，酒店現推出聖誕限定蛋糕以及節慶麵包，包括可愛逗趣的聖誕樹輪蛋糕以及香蕉肉桂風味的鹿角麵包和巧克力聖誕花圈；適逢草莓季也推出草莓香草夏洛特，以及靈感來自於聖誕老公公胖胖的形象，模樣特殊吸睛的聖誕草莓優格慕斯，綿密口感及繽紛的外型上架後已熱銷數十組，也有可愛聖誕薑餅屋。

▲日月千禧聖誕甜點童趣可愛，當中也包括法國人聖誕節必吃的國王派。（圖／記者游瓊華翻攝）



訂位全滿的還有日月千禧酒店，館方同樣推出聖誕限定甜點，1樓旅覓酒吧祭出包括法國人聖誕、新年必吃的國王派、花圈麵包以及聖誕老人倒栽囪蛋糕等。

▲位在海線的震大金鬱金香酒店也推出聖誕晚餐活動，每人980元起。（圖／記者游瓊華翻攝）



位在海線的台中震大金鬱金香酒店，迎接試營運第一個聖誕節，一樓的禾憶餐酒館主打摩登歐亞創意料理，12月24-25日耶誕節晚餐期間，推出「歐亞繽紛聖誕海陸自助饗宴」，成人每位980元起;6至12歲兒童每位580元起，當月壽星2至10人同行再享88折優惠。

▲設在101大樓89樓的全台最高咖啡館KafeD南下台中設立旗艦店。（圖／記者游瓊華攝）



德式精品咖啡「kafeD 咖啡滴」繼今年首次進駐台北信義新天地A8及台北101後，南下台中水湳開設「kafeD 台中水湳旗艦店」，占地150坪，為kafeD占地最廣的複合式門市，不僅有咖啡、甜點供應，更特別設置聞香區與烘豆區。迎接聖誕佳節，kafeD 推出聖誕限定飲品與甜點，包含栗子柚香拿鐵、薑餅人黑糖拿鐵、薑餅人黑糖歐蕾，以及奇幻聖誕、聖誕帽等多種精緻甜點；更搭配聖誕限定優惠，31日前於kafeD 全台門市購買指定聖誕飲品，即可享第2杯6折優惠。

▲KafeD 咖啡滴聖誕節推出限定甜點，可愛造型讓人少女心噴發。（圖／kafeD提供）