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逆向騎士超火爆　一言不合抄起安全帽狂K…他倒地爬起急報警

記者陳凱力／新竹報導

新竹兩名騎士疑似因行車糾紛，在大馬路邊發生爭執，其中一名逆向騎士火氣上頭，拿下頭上的安全帽朝對方頭部K過去，激動之下還出手將對方推倒，被害騎士連挨3拳也不忍了，離開現場後直衝警局報警提告。

▲逆向騎士超火爆　一言不合抄起安全帽狂K…他倒地爬起急報警。（圖／翻攝《新竹爆料公社》）

▲新竹一處街頭發生騎士打人事件。（圖／翻攝《新竹爆料公社》，下同）

有網友在臉書《新竹爆料公社》PO出一段影片，畫面中頭戴藍色安全帽的被害騎士原本坐在機車停等在路邊，之後黑色安全帽騎士逆向騎到他身邊停下，雙方似乎產生某種爭執，這時已經起身的黑色騎士突然一拳朝坐在機車上的藍騎士頭部揮過去，藍騎士嚇了好大一跳，嚇到忘了將機車「踩柱」直接起身，機車隨之倒地。

揮了一圈的黑騎士不過癮，繼續朝藍騎士頭部K過去，期間藍騎士將安全帽摘下，試圖跟對方理論，而黑騎士竟在藍騎士無安全帽保護頭部的情況下，摘下安全帽朝對方後腦重擊過去。

藍騎士前後被3次揮拳，二度被打倒在地，但每次他都快速站起，終於等到黑騎士離開後，他才前往警局報案。警方已受理這起傷害案件，被打的藍騎士向黑騎士提出傷害告訴，同時警方也先對黑騎士開出逆向違規罰單。

▲逆向騎士超火爆　一言不合抄起安全帽狂K…他倒地爬起急報警。（圖／翻攝《新竹爆料公社》）

▲▼黑騎士似乎殺紅了眼，朝藍騎士不斷揮拳。

▲逆向騎士超火爆　一言不合抄起安全帽狂K…他倒地爬起急報警。（圖／翻攝《新竹爆料公社》）

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