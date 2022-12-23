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社會 社會焦點 保障人權

罕見鑿井車上路「剎車失靈」衝當鋪毀6車　賓士撞爛2輪騰空

▲▼ 新港六美派出所前重大車禍 。（圖／讀者提供）

▲▼ 六美派出所前重大車禍 。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台19甲線嘉義縣與北港交接的北港大橋往南朴子方向，23日上午發生重大車禍。現場一台鑿井車不慎撞進路旁當鋪，現場連同一賓士車及其他典當車輛受損，意外造成準備上班的女性騎士受波及，所幸只有四肢輕傷，意識清楚。

▲▼ 新港六美派出所前重大車禍 。（圖／讀者提供）

警方表示，嘉義縣六腳鄉蘇厝村北港大橋南端，45歲葉姓駕駛開農用鑿井車沿台19線由北往南方向行駛因煞車失靈，撞擊六部汽車一部機車，羅姓女機車駕駛輕傷受傷，葉民無酒駕，共6部汽車、1部機車財損。

 

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