出生4個月確診重度聽損　明道中學黃翊嘉獲全國聽障口語演講冠軍

▲出生4個月確診重度聽損，明道中學黃翊嘉獲全國聽障口語演講第一名。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

兩年一次的全國聽障國語文競賽，決賽成績出爐。明道中學國中部一年級黃翊嘉同學，首度參加國中組比賽，榮獲一般學校國中組「口語演講」特優第一名佳績。黃翊嘉出生四個月就被確診罹患極重度聽力損傷，但他在母親、家人、師長陪伴下，克服困難已是演說常勝軍，更在今年獲得總統教育獎，在師長心中也是暖男一枚。

黃翊嘉出生四個月就被確診是極重度聽力損傷，黃翊嘉母親是國小老師，黃母自黃翊嘉兒時就帶他早療，也積極鼓勵他。黃翊嘉從幼稚園開始就曾參加說故事比賽、國小參加朗讀、演說比賽等，來到明道中學國中部，首次以聽障生身分參加國語文競賽，並一路過關斬將進入決賽，榮獲優勝第一名。

黃翊嘉分享：「拿到第一名很開心！」感謝媽媽總是很積極地鼓勵自己，也感謝導師兼任指導老師的梁伶羽老師，也透露在明道的學習並不會因為聽力障礙受到影響，適應得很好，在班上也擔任惜福、圖書股長，喜歡付出與分享。

明道中學老師梁伶羽表示，翊嘉是個富有同理心、正向陽光的暖男，會積極主動幫助他人，而力求完美的個性，也讓他事事都能自律自主做好時間規劃，即使積極參加比賽，學業方面也表現相當卓越。她負責演說的情韻表達訓練，兩人會以討論的方式進行、相互學習成長，一字一句小細節都會仔細雕琢。「看到學生的成長，自己也很有成就感！」