可以寄杯！超商「23元大杯美式」限時3天搶　還無兌換期限

▲全家限時3天搶喝23元大杯美式。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控周末小確幸來了！全家祭出限時3天「大杯經典美式2杯55元」優惠，並開放APP寄杯、冷熱互換，且沒有兌換期限，若自帶環保杯還能再省5元，相當於每杯23元就有找，加碼還有熱唐寧經典伯爵茶2杯60元，今（23）日就能衝囤。

全家即日起至12月25日連3天於全門市祭出「Let’s Café大杯經典美式2杯55元喝」優惠，且若使用環保杯還能現折5元，換算下來，1杯大杯美式不到23元就能喝，並可以使用APP寄杯、冷熱互換，還無兌換期限，每人最多可買5組，除外還有「熱唐寧經典伯爵茶2杯60元喝」好康，把握機會來囤一波。

▲萊爾富限時1天搶買咖啡優惠。

另，萊爾富今（23）日也於門市、Hi-Life VIP APP整買零取推出限時咖啡優惠，有「Hi Café大杯特濃美式買7送5」或「Hi Café大杯特濃拿鐵買7送4」共2大好康，趕緊囤。

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