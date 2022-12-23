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沾沙茶醬不夠看！7大餐廳搶吃「客製化麥克雞塊」　加魚子醬太狂

▲▼麥當勞麥克雞塊免費客製化。（圖／記者蕭筠攝）

▲7大餐廳提供麥克雞塊客製化服務。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

只有沙茶醬、糖醋醬不夠看！説到人氣速食店「麥當勞」必吃品項肯定有「麥克雞塊」，而近日因YouTuber「滴妹」曬出哥哥「阿滴」拿沙茶醬沾麥克雞塊吃的照片，意外掀起超高討論，更釣出一票網友分享自行研發的不同沾法，《ETtoday新聞雲》網羅7大知名餐廳推出的超狂「客製化」服務，像是有魚子醬松露美乃滋、天使川味三杯乾鍋等搭配麥克雞塊的組合，趕緊衝嚐鮮一波。

▲▼麥當勞麥克雞塊免費客製化。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼魚子醬松露美乃滋麥克雞塊只要加20元就能吃到。

▲▼麥當勞麥克雞塊免費客製化。（圖／記者蕭筠攝）

●貓下去敦北俱樂部
貓下去敦北俱樂部祭出客製化「魚子醬松露美乃滋麥克雞塊」，即日起至1月31日只要帶著麥克雞塊到店消費，每塊雞塊多加20元就可直接升級成「魚子醬松露美乃滋」口味，讓每一口都充滿超濃郁松露香，罪惡爆表。

▲▼麥當勞麥克雞塊免費客製化。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼真芳推客製化「花生脆脆麥克雞塊」。

▲▼麥當勞麥克雞塊免費客製化。（圖／記者蕭筠攝）

●真芳
真芳推出客製化「花生脆脆麥克雞塊」，即日起至1月8日凡帶著麥當勞雞塊於任一門市單點「花生花生吐司」內用，並向店員喊出「花生花生醬挑戰」或「醬也可以」，就可獲得特製花生醬及手炒花生顆粒1份，每組限送1份，雞塊與花生醬的鹹甜組合十分涮嘴。

▲▼麥當勞麥克雞塊免費客製化。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼麥克雞塊沾佐藤咖哩超涮嘴。

▲▼麥當勞麥克雞塊免費客製化。（圖／記者蕭筠攝）

●佐藤咖哩
佐藤咖哩推出客製化「咖哩醬麥克雞塊」，即日起至2023年1月8日凡帶著麥當勞雞塊於任一門市消費，內用、外帶都可免費獲得「佐藤咖哩醬」1份，就是要讓手中的雞塊沾著咖哩醬吃，更添香氣。

▲▼麥當勞麥克雞塊免費客製化。（圖／記者蕭筠攝）

▲純愛小吃部只要加價就可爽吃超香天使川味三杯乾鍋麥克雞塊。

●純愛小吃部
純愛小吃部祭出客製化「天使川味三杯乾鍋麥克雞塊」，即日起至2023年1月8日凡來店消費再加100元，就可以把麥克雞塊變身成超香「天使川味三杯乾鍋」；加碼不加價只要滿足低消也有「特製天使川味三杯醬」供沾。

●詹記敦南店
詹記敦南店推出限定客製化「辣美醬麥克雞塊」，即日起至2023年1月8日無論內用、外帶或是路過，只要手上拿著麥克雞塊對著店裡大喊「給我詹記辣美醬其餘免談」，即可免費獲得「詹記辣美醬」1份，每日限量20份。

▲▼嘉義林聰明沙鍋魚頭客製化麥克雞塊。（圖／翻攝嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書粉專）

▲麥克雞塊沾沙茶醬受到不少民眾喜愛。（圖／翻攝嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書粉專）

●嘉義林聰明沙鍋魚頭
嘉義林聰明沙鍋魚頭推出客製化「沙鍋麥克雞塊」，即日起至2023年1月8日只要帶著麥克雞塊任一門市消費，無論內用、外帶都可獲得「聰明沙茶醬」1份，創始店則加碼推出到店消費並點購沙鍋系列餐點，並於結帳時把雞塊交給店員，就可獲得超狂「沙鍋雞塊」。

▲▼The Public Hous​e推客製化麥克雞塊。（圖／翻攝The Public Hous​e臉書粉專）

▲The Public Hous​e打造超酷「血腥瑪莉沾醬」。（圖／翻攝The Public Hous​e臉書粉專）

●The Public Hous​e
The Public Hous​e推出客製化「血腥瑪莉麥克雞塊」，即日起至2023年1月8日凡帶著4塊以上麥克雞塊到店消費並滿足低消，就可獲得超酷「血腥瑪莉沾醬」。

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