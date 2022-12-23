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年收200萬！處男「開3條件找老婆」顧家又專情！網怒：PR值負了吧

▲▼帥哥，男神。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO透露，友人比球星梅西高一點，而梅西身高為169公分。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

許多人找對象，聽到與公婆同住就退卻！一名網友則透露，友人年薪150至200萬左右，專情又顧家且仍為處男，如今30多歲想找對象，開出條件是處女、與爸媽同住，以及要生6個孩子等，因此讓原PO好奇求問「PR值多少？」文章引發熱議，網友看傻直呼「這已經不是0了，是負的吧！」

一名網友在PTT表示，一名30多歲友人是個顧家型好男人，身高、長相皆一般，也沒去過夜店，至今仍是母胎單身，自營商年收入150萬，有時還可賺到近200萬元。

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原PO說，這位路人朋友主打專情不亂搞，更主張結婚就是一輩子，「小孩打算生6個以上，跟父母住。」而友人也掛保證喊話，能讓老婆未來衣食無憂，但對方也須保有處女之身，「收入勉強餬口養家沒問題，除了孩子要生稍微多一點，還有無法接受有過性行為的女人。」

總結來說，友人自認專情又多金，期許能找個好對象傳宗接代，且還要與公婆同住。對此，原PO請大家給予評分，「沒去過夜店的純情處男，年收150萬元，PR（值）多少？」

文章曝光後，底下網友一致狂搖頭，「被動+專情是扣分項目」、「處男-500000分」、「你列出來的條件滿滿的扣分，尤其是處男、專情、跟父母住，明明就是條件欠佳不受異性歡迎，只好包裝成專情不亂搞」、「我阿公那年代滿分」、「沒去過夜店、處男、處女情節全都扣分」、「PR值20以下吧，年收還行，要求很多」、「他的條件沒有好到...可以理所當然把女人當成生產工具」、「這已經不是0了，是負的吧」。

還有人反問「身高路人是什麽概念？很矮嗎」、「他又沒結婚，你怎麼知道他是顧家型？還是你朋友就是你？」原PO也補充回應，「跟梅西差不多身高，但比梅西高一點」，接著強調是認識很久的友人，且對方找的對象要可愛類型，「打算娶25歲左右甚至更年輕的！」

▼網友留言刷一排「0分」。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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