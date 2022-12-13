　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

激情狗爬式！老婆「少做1事」害他瞬間軟掉　網喊噁：好有味道

性感,挑逗,火辣,做愛,慾望,激戰（圖／取自免費圖庫isorepublic）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫isorepublic）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友深夜崩潰發文，表示和老婆享受閨房之樂時，一做到狗爬式，就會有股屎味撲鼻而來，讓他無法繼續下去。光看文字敘述，不少網友就凍未條，直呼「隔著螢幕都聞得到味道。」

人夫在臉書社團「靠北婚姻-社團討論區」大吐苦水，崩潰表示「為什麼妳大完便不洗屁屁？妳知道狗爬式，我都會聞到妳的屎味嗎？瞬間軟掉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

PO文引起熱烈回響，許多人紛紛洗版回應，「69互聞不好嗎」、「笑死，不會先洗澡」、「她可能也忍受著屎味啊」、「暫時不要呼吸如何」、「噁，好有味道的PO文」、「正在吃早餐滑到這篇，瞬間沒胃口」、「她可能想讓你知難而退」、「可以準備軟木塞啊」。

性侵、迷姦、撿屍、強暴（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

不少熱心網友也建議，「打砲前可以先共浴，舒壓又能增進感情，讚！沒先清潔就做，會臭很正常，不能怪你太太喔」、「裝免治馬桶就解決了」、「再去洗乾淨吧！這前戲都做不下去了，69怎麼做，還要到老漢推車？我的老天」、「濕紙巾很好用」、「裝個免治馬桶吧」。

另外，狗爬式雖然是讓男人較為省力，且是相對深入的體位，讓雙方都更容易達到高潮；然而，它也是排行「第二危險」的愛愛姿勢，會有折斷陰莖的風險。

[內有折扣碼] 100%天然椰子水「1大罐不到75元」　7大好處曝光！能消水腫、解宿醉

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
敖犬認愛！曝「空姐女友美照」
快訊／國道14車「連續爆胎」！　畫面曝光
館長開罵「捐幾百萬」你在哪　王浩宇列出戰績打臉
美女網紅剛滿21歲　車禍死亡
快訊／乩童掌摑女信徒「記者會開定了」　太玄宮明還原事件
一天到底能吃幾顆蛋？　營養師解答了
台灣也有世界盃！他們組超過100支足球隊
搶藥潮燒到台灣！感冒退燒藥「被掃光」　還有人領快篩寄大陸
小S合體蔡康永！6字洩心聲　網激動：新合作嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

激情狗爬式！老婆「少做1事」害他瞬間軟掉　網喊噁：好有味道

搶藥潮燒到台灣！感冒退燒藥「一上架被掃光」　還有人領快篩寄大陸

台版世界盃抵加　移工用足球踢別鄉愁

12星座「一周運勢」大公開！天秤座小心破財、天蠍座注意婚姻危機

男友沒出軌「卻超愛誇其他女生」　普妹有疙瘩：該怎麼調適？

老公超疼她...卻用「這句話」限制自由！人妻嘆：像被圈養寵物

財運起飛！「4星座」2023年走大運　升官加薪大賺一筆

世足主題曲《Waka Waka》最經典！PTT搖頭　點名1神曲：屌打全部

妹子激讚LINE「1功能」超神！卻被嫌敷衍　鄉民點頭：群裡很好用

明天更冷雨更多！回暖2天迎首波寒流　各地「剩6°C」時間點出爐

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

為天天爽嗑夜市煎鳥蛋　狂女買15隻鵪鶉自己養

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

荷蘭婆婆幫大陸媳婦剪頭髮　成果她傻眼...喜獲點心安慰

男女同志網戀2個月閃婚　接吻放閃❤尪興奮捧臉

激情狗爬式！老婆「少做1事」害他瞬間軟掉　網喊噁：好有味道

搶藥潮燒到台灣！感冒退燒藥「一上架被掃光」　還有人領快篩寄大陸

台版世界盃抵加　移工用足球踢別鄉愁

12星座「一周運勢」大公開！天秤座小心破財、天蠍座注意婚姻危機

男友沒出軌「卻超愛誇其他女生」　普妹有疙瘩：該怎麼調適？

老公超疼她...卻用「這句話」限制自由！人妻嘆：像被圈養寵物

財運起飛！「4星座」2023年走大運　升官加薪大賺一筆

世足主題曲《Waka Waka》最經典！PTT搖頭　點名1神曲：屌打全部

妹子激讚LINE「1功能」超神！卻被嫌敷衍　鄉民點頭：群裡很好用

明天更冷雨更多！回暖2天迎首波寒流　各地「剩6°C」時間點出爐

明年18歲可辦信用卡！　期貨開戶仍須年滿20歲

敖犬認愛4個月罕放閃！　曝「空姐女友美照」甜翻：最溫暖的手

「10大超加工食品」變胖又變笨！萬人研究證實　危害全身不可逆

宮崎駿復出！新電影上映日曝光　秘密打造5年「高層也不知劇情」

安格斯12星座一周運勢12／12-12／18　金牛防小人、單身處女遇見緣分

秒融化！超療癒「史努比手搖杯」來了　加碼收9款限定周邊

吃辣傷腸胃？營養師破解「吃辣3大迷思」　反而有助減肥和美容

快訊／國道6號14車「連續爆胎」！整排困路肩等待救援

蕭煌奇不到2個月「狂瘦12kg」模樣曝光　被誇變帥超嗨：更有信心了

新北大勝！侯友宜讚朱立倫「最棒總教練」：榮耀是屬於朱主席的

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

生活熱門新聞

即／乩童狠甩女信徒巴掌！太玄宮回應了

6°C寒流衝進台灣　最凍時間曝

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

他穿好市多「最大恥度1神物」　千人傻：搭訕率超高

8+9爆料「女信徒已向太子道歉」！網見真相更火了

一圖看周末全台凍成「冰番薯」！低溫探6°C　「東亞寒潮將爆發」

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

發錢囉！嘉義朴子市每人可領1千

2個舅舅9個舅媽！美女律師爆家族當年玩很大

廖老大飲料店「台北市分店全倒光」！

目睹女學員被打到眼睛瘀青　她爆太玄宮內幕

好市多銷售員「1舉動」嚇壞她！會員怒：我也遇過

男生抱抱怕勃起　女生「想什麼」答案超意外

更多熱門

相關新聞

老公出遊必帶公婆　人妻嘆婚後才知孝順是缺點

老公出遊必帶公婆　人妻嘆婚後才知孝順是缺點

有女網友在臉書社團「靠北婚姻」發文，表示自己的先生很愛他的家人，但每次都未經過她的同意，只要出遊都一定會帶上公婆或兄弟姊妹。而某次與公婆出遊時，先生竟為省錢而訂了4人房，讓原PO大發雷霆，直呼婚後才明白太孝順居然是缺點。

「房登記老婆名下」憑什麼？他神反問　女星秒惦惦

「房登記老婆名下」憑什麼？他神反問　女星秒惦惦

男肛門痛大便失禁！一看「爆漿」飄異味

男肛門痛大便失禁！一看「爆漿」飄異味

帥男「約砲軟到底」摩鐵爆氣　結局神轉！D奶妹驚呆

帥男「約砲軟到底」摩鐵爆氣　結局神轉！D奶妹驚呆

太常愛愛會腎虧？她解答網吵翻　中西醫這樣說

太常愛愛會腎虧？她解答網吵翻　中西醫這樣說

關鍵字：

狗爬式做愛大便性事老婆免治馬桶靠北婚姻屎味

讀者迴響

熱門新聞

員工突失控「對草爺狂飆三字經」！

即／乩童狠甩女信徒巴掌！太玄宮回應了

熊熊轟成語蕎「不要臉」切八段！撕破臉原因曝

什麼工作年薪破百萬？他曝1職業低調賺

小甜甜結婚1年哽咽揭「渣男施暴羞辱」！下跪被吐口水

6°C寒流衝進台灣　最凍時間曝

她見繼父電腦都裸照　自己竟是女主角

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

這組車牌拍出3712萬元天價　舉牌美女表情搶戲

室內濕度降不下來！內行曝2絕招：乾到手指裂開

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

台YTR赴日洗泡泡浴激戰小姐！揭「3大超狂密技」

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

他穿好市多「最大恥度1神物」　千人傻：搭訕率超高

更多

最夯影音

更多
朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚
車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

為天天爽嗑夜市煎鳥蛋　狂女買15隻鵪鶉自己養

為天天爽嗑夜市煎鳥蛋　狂女買15隻鵪鶉自己養

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面