激情狗爬式！老婆「少做1事」害他瞬間軟掉　網喊噁：好有味道

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫isorepublic）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友深夜崩潰發文，表示和老婆享受閨房之樂時，一做到狗爬式，就會有股屎味撲鼻而來，讓他無法繼續下去。光看文字敘述，不少網友就凍未條，直呼「隔著螢幕都聞得到味道。」

人夫在臉書社團「靠北婚姻-社團討論區」大吐苦水，崩潰表示「為什麼妳大完便不洗屁屁？妳知道狗爬式，我都會聞到妳的屎味嗎？瞬間軟掉。」

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PO文引起熱烈回響，許多人紛紛洗版回應，「69互聞不好嗎」、「笑死，不會先洗澡」、「她可能也忍受著屎味啊」、「暫時不要呼吸如何」、「噁，好有味道的PO文」、「正在吃早餐滑到這篇，瞬間沒胃口」、「她可能想讓你知難而退」、「可以準備軟木塞啊」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

不少熱心網友也建議，「打砲前可以先共浴，舒壓又能增進感情，讚！沒先清潔就做，會臭很正常，不能怪你太太喔」、「裝免治馬桶就解決了」、「再去洗乾淨吧！這前戲都做不下去了，69怎麼做，還要到老漢推車？我的老天」、「濕紙巾很好用」、「裝個免治馬桶吧」。

另外，狗爬式雖然是讓男人較為省力，且是相對深入的體位，讓雙方都更容易達到高潮；然而，它也是排行「第二危險」的愛愛姿勢，會有折斷陰莖的風險。

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