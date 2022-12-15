妻懷胎9月渣夫提離婚　送小三12萬寶格麗項鍊...正宮求償結果曝

▲劉姓男子在老婆懷胎9月時提離婚，還送小三12萬元的寶格麗項鍊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名劉姓男子和鄭姓女子結婚後，雖然生了2個孩子但還是不安於室，3年前因工作認識簡姓女子後兩人過從甚密，甚至還送簡女12萬元的寶格麗項鍊，今年初鄭女懷孕9個月時，劉男突然提出離婚，還動手毆打鄭女，鄭女為了小孩甚至下跪求劉男別離婚，劉男最後連生活費都不願意付，鄭女憤而提告求償，簡女辯稱兩人只是單純工作上的朋友，沒有發生性關係，但法官不信，判她需賠正宮30萬元。

判決指出，鄭女和劉男是在2017年5月結婚，婚後生了兩個小孩，但劉男在3年前認識簡女後，夫妻關係就開始變調，今年初鄭女發現劉男送了12萬元的寶格麗項鍊給簡女，今年3月間簡女要求劉男趕快與鄭女離婚，導致夫妻兩人發生爭執，當時鄭女懷胎9月，鄭女還向劉男下跪希望挽回婚姻。

4月間鄭女還在坐月子，劉男就和簡女多次出遊，劉男甚至開始拒絕再付子女的扶養費、房貸等生活費用，5月間夫妻兩人又口角，劉男竟動手毆打鄭女，導致她顏面挫傷、四肢淤傷，鄭女後來當面質問簡女，簡女甚至嗆聲「已與劉男交往3年」，鄭女忍無可忍，向簡女提告求償30萬元。

法院審理時，簡女辯稱和劉男僅是工作上認識的朋友，兩人沒有發生性關係，和鄭女的對話紀錄、電話錄音是因為怕鄭女去騷擾母親及家人，才坦承和劉男交往3年，主張免賠。

法官根據雙方的對話紀錄和電話錄音，認定簡女和劉男的交往就和男女朋友一樣，已逾越一般社會通念所能容忍的男女交往行為，侵害鄭女的配偶權情節重大，因此判簡女應賠償鄭女30萬元，全案可上訴。