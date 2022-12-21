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錢包哭哭！全台「6大漲價餐飲」一次看　麥當勞、漢來海港都上榜

▲▼ 重傳LOGO,一蘭拉麵,一蘭。（圖／記者季相儒攝影）

▲一蘭拉麵12月1日起漲價。（圖／ETtoday資料照）

記者周姈姈／綜合報導

由於原物料價格不斷上漲，再加上物流與人力成本增加，因此有許多業者都喊漲！以下就整理今年底宣布漲價的「6大餐飲」，鼎泰豐、漢來海港、麥當勞到全家通通都上榜。

1.一蘭拉麵

一蘭拉麵今年12/1起調整部分餐點品項價格，最貴漲幅達12元。調漲品項為：天然豚骨拉麵288元→298元、加麵58元→60元、加麵(半份) 48元→50元、加叉燒58元→65元、加蔥38元→40元、黑木耳38元→40元、海苔38元→40元、半熟鹽味蛋38元→40元、白飯58元→60元、加蒜泥38元→40元、一蘭特製醋38元→40元、秘製辛味38元→40元、燉煮叉燒肉148元→145元、三品項一蘭精選配餐134元→142元、生啤酒138元→150元。

2.鼎泰豐

鼎泰豐今年11/22起調整部分產品單價，品項部分以小籠包為例每顆漲2元，從23元調整為25元，排骨蛋炒飯250元調整為280元、蝦仁蛋炒飯250元調為270元，元盅雞湯則從220元調整為230元，調漲10元。

▲▼無法提供內用的鼎泰豐，外帶還是很熱門，不少民眾排隊準備領取餐點。（圖／記者謝盛帆攝）

▲鼎泰豐部分產品變貴（圖／ETtoday資料照）

3.漢來海港自助餐廳

漢來海港自助餐廳將於2023/2/1起調整餐價，不過僅調整台北以外的分店（漢來店/巨蛋店/台南店/台中店/桃園店），平日午餐費用由790元調漲到850元，平日下午茶餐費用由660元調漲到690元，平日晚餐餐費由950元調漲到990元；其他分店假日午餐費用由980元調漲到990元，假日下午茶由690元調漲到750元，假日晚餐由980元調漲到1060元。

台北地區的敦化店及天母店維持不變，平日午餐餐價950元，下午茶690元，晚餐1080元；假日午餐餐價1180元，假日下午茶790元，晚餐餐價1180元。

▲漢來海港台中店全面升級不加價　新增炙烤牛排、單人麻辣鍋吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

▲漢來海港自助餐明年2／1起漲價。（圖／記者黃士原攝）

4.Mo-Mo-Paradise

Mo-Mo-Paradise將在2023/1/1起調整餐價，平日晚餐及例假日全天單湯底由579元調漲到599元、雙湯底由629元調漲到649元；平日午餐維持不變，單湯底為449元，雙湯底為499元；和牛套餐也沒漲價。

▲Mo-Mo-Paradise壽喜燒醬由日本原裝進口，以小豆島純釀醬油及沖繩黑糖蜜為基底的獨家道地壽喜燒，香氣濃郁、芳醇甘甜。（圖／三澧企業提供）

5.麥當勞

麥當勞今（21）起調整部分產品價格，，其中，早餐與一般時段之主餐單點價格維持不變，但套餐價格調漲10元，意指只要點套餐就須多加10元，連同麥當勞分享盒、Happy Meal價格也調升10元；點心飲料類則有7品項漲價，漲幅最多的有大薯、金黃地瓜條，單點價格漲7元，而單點小薯、中薯、薯餅、四季沙拉及台灣鮮榨柳丁汁則變貴5元。

▲▼麥當勞2022最新價格表（圖／業者提供）

▲▼麥當勞最新新價格表。（圖／麥當勞提供）

▲▼麥當勞2022最新價格表（圖／業者提供）

6.全家

全家將在今年12/28起將現煮蛋品項茶葉蛋將調整售價至每顆13元，限店販售之鼎王麻辣蛋將調整售價至20元；全家表示，自12月28日起至明年2月7日期間內，現行指定飲品+1元即獲茶葉蛋活動將持續舉辦；同時，全家將於APP隨買跨店取，推出茶葉蛋10顆100元、實體店鋪鼎王麻辣蛋特價2顆36元優惠以回饋消費者。

▲▼ 超商茶葉蛋。（圖／記者曾婉婷攝）

▲全家茶葉蛋漲價。（示意圖／ETtoday資料照）

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