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「前客人吃過的毛豆」整盤端上桌　夫妻嚼一口崩潰！餐廳認了

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲事後餐廳換上新的一盤毛豆。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「至今我在用餐時仍有陰影！」一名女網友透露，日前去吃韓式餐廳，一動筷子就先夾毛豆來吃，但豆莢裡卻沒有毛豆，老公也吃一口確定沒毛豆，原PO嚇得檢查所有毛豆，「全是空的，一陣噁心感瞬間湧上！」事後，餐廳也坦承疏失與道歉，但原PO仍覺得很崩潰，「吃到別人吐出來的毛豆，仍舊感到反胃！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》崩潰表示，周一去苗栗某連鎖餐廳用餐，依照慣例上了一排小菜，包括泡菜、海苔、豆芽菜、南瓜、毛豆，原PO隨即夾毛豆來吃，豈料放入嘴巴咬一咬，卻驚呼「為什麼豆莢裡沒毛豆？」老公也夾了一條試吃，也發現裡面沒有毛豆。

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原PO驚覺不對勁，檢查盤裡的所有毛豆，結果臉上三條線直呼「全是空的，一陣噁心感瞬間湧上」，同時趕緊叫服務生，原PO便反問「這是人家吃的吧？」

等了5分鐘，店經理表示正在調閱監視器想釐清狀況，也安撫原PO夫妻倆繼續用餐。但原PO早已沒有胃口，又過10分鐘後，店經理臉色凝重來認錯，並承認是服務生「誤放」。

一番話讓原PO難以接受，「也就是說...我們確實吃到別人吃完的毛豆，我的天啊，我真的要吐了，所以我剛剛放進嘴裡的，是別人吃過、舔過再吐出來的毛豆莢！」

原PO接著痛批，「犯這種錯對餐飲業來說，實在太誇張」，並要求查看監視器。店家頻頻道歉也給予免單補償，卻無法提供畫面給原PO查看。原PO能理解無法看畫面，「最後僅能要求他們必須讓我錄音，證明他們確實犯這種非常糟糕的錯誤，我們便離開了。」

隔天中午，餐廳竹苗區主管致電給原PO，再次深感抱歉也解釋是員工疏失，同時承諾若感到不舒服，可以陪同就醫。原PO無奈直呼，「就過了一天，除了噁心感，我身體要如何不適？我是心理嚴重不適啊！老實說，我也不知道還能怎麼處理，我們小心防疫，沒讓自己確診，現在卻要擔心因為這種重大疏失而染疫，甚至是其他傳染病！」

糾結了許久，原PO仍決定把這事公諸於世，「至今我在用餐時仍有陰影，對當天吃到別人吐出來的毛豆，仍舊感到反胃，我不知道我一個人要怎麼要求一家大型連鎖餐廳負起責任來改善食安，也許透過網路能讓顧客的問題被正視、被解決，而不是消極的靜待我出現確診反應，再來討論如何處理。」

文章曝光後，引來千名網友砲翻，「乾，超噁」、「出包的員工可以打包滾蛋了」、「光看文字都覺得想吐」、「天呀，妳跟我同事簡直一模一樣，這真的太誇張了！上禮拜再南紡某連鎖餐廳，她還吃到第四個才發現怎麼是別人吃過的，她真的要吐了」、「以後我吃毛豆都會認真檢查...恐怖」、「這真的會有陰影，無言」、「真的很噁心，為什麼回收的毛豆莢沒有立刻倒掉還能送到客人桌上」。

▼底下網友也直呼太噁心。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

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韓食餐廳毛豆豆莢食安

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