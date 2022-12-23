苗栗透天民宅後院起火　「洗衣機燒成火爐」隔壁派出所警員神救援

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市豐年路一棟透天厝民宅後院，於21日14時30分許突然竄出火苗，苗栗警分局獲報後立即派員趕到現場，利用巡邏車車上滅火器及鄰居支援的滅火器迅速控制火勢，在消防人員到場前將火撲滅，所幸只有洗衣機、乾衣機燒毀受損，無人員傷亡。警方呼籲，濕冷天氣使用高功率電器要防止電路過載，避免引起火警。

▲苗栗市民宅後院火警，燒毀洗衣機和乾衣機，疑似洗衣機和乾衣機同時使用造成電路過載釀災。（圖／記者蔡文淵翻攝）

據屋主指出，起火時他正在屋內，突然聞到燒焦味，衝出屋外查看，見正在運作的洗衣機起火燃燒黑煙不斷，趕緊通報警消到場。北苗派出所有一組巡邏警網剛好在附近，員警立即趕赴現場，員警到達後火勢尚未擴大，立即返回巡邏車上取出車用滅火器到起火點噴灑，但整瓶噴完都尚無法控制火勢，員警再次跑出街道，喊問鄰居有無滅火器支援，所幸鄰居適時支援提供一具滅火器，與鄰居噴水合作將火勢撲滅。

火勢撲滅後檢視起火點為屋外洗衣機及旁邊的烘衣機，疑似同時使用，導致電線無法負載因而起火，造成洗衣機及烘衣機損毀。

苗栗警分局表示，近日寒流來襲，不少民眾會使用保暖的電暖器、電熱毯等高耗電及高功率電器，但若沒有保持安全距離或是併用造成電線過載，很容易就會發生火警憾事，呼籲民眾使用高耗電電器，應避免同時開啟，消耗電功率較大之電器，應使用專用插座，勿與其他電器共用同一電源插座組，以免因電力過載而引發火災。



▲▼苗栗市民宅後院火警，燒毀洗衣機和乾衣機，疑似洗衣機和乾衣機同時使用造成電路過載釀災。（圖／記者蔡文淵翻攝）