　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

PLG新北國王球星左膝骨折整季報銷！小黃乘客開門「擊落畫面曝」

記者陳雕文／新北報導

PLG聯盟新北國王隊前鋒李睿麒19日下午3點多，騎機車要去板橋車站，準備搭乘高鐵南下參賽，但行經新站路時，突被一輛小黃瞬間打開的右後車門撞擊倒地，造成左膝骨折送醫！除了必須進行手術，整個賽季也報銷。警方將依法對小黃駕駛開罰，而李睿麒遭「開門擊落」的畫面也曝光。

▲▼新北國王隊前鋒李睿麒正要去車站坐高鐵。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲新北國王隊前鋒李睿麒正要去板橋車站坐高鐵。（圖／記者陳雕文翻攝）

案發當時，李睿麒原本要去搭乘高鐵南下，要在客場面對高雄鋼鐵人隊，行經新站路時原本要超越前方的小黃，殊不知小黃內的乘客突然說要下車，未注意後方路況就開門！李睿麒當場被擊落倒地。

▲▼車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲超車時遭小黃乘客開門擊落。（圖／記者陳雕文翻攝）

李睿麒第一時間就醫並在當晚進行手術，經傷勢評估後，確認無法在2022-23剩餘賽季回歸。儘管如此，他仍心繫球隊，希望隊友能夠為他贏得本季冠軍。球團也允諾會動用球隊資源，協助他度過難關。

▲▼新北國王前鋒李睿麒遇交通意外，導致左膝嚴重骨折。（圖／新北國王提供）

▲李睿麒左膝嚴重骨折，賽季報銷。（圖／新北國王提供）

警方依規定照相、測繪，並調閱路口監視器，後續將針對小黃駕駛未依規定開啟或關閉車門致肇事，將依道路交通管理處罰條例第56-1條開單告發，處以新台幣1200元罰鍰。

56歲顏姓小黃司機無奈表示，當時車上的69歲陳姓乘客原本跟他說要去板橋大遠百，但行經新站路時陳男臨時告知要下車，顏男還沒來得及靠邊，陳男就直接開啟車門。

▲▼車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼擊落球星的小黃。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼擊落。（圖／記者陳雕文翻攝）

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
陸疫情大量傳播中！張上淳曝「最大憂心」　台灣要做1件事
這間麥當勞會怕冷？　整棟「穿毛衣」畫面曝光
租屋網少看1資訊　掉陷阱「多付1個月房租」！
黃安確診「出現奇怪1症狀」：好詭異
世足運彩大賣百億　阿根廷、法國冠軍賽卻賠4億
快訊／Steaker涉吸金數億　創辦人被裁定羈押禁見
快訊／「新竹吐血亡媽留獨子」逆轉！　清寒證明真相超意外
快訊／嘉義驚悚命案！男子頭部中槍陳屍車內

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／虛擬資產平台Steaker涉吸金數億　創辦人被裁定羈押禁見

「新竹吐血亡媽留獨子」逆轉　帳戶列警示「清寒證明」來源曝

嘉義傳命案！男子頭部中槍陳屍車內　「要家人照顧寵物」死因待查

PLG新北國王球星左膝骨折整季報銷！小黃乘客開門「擊落畫面曝」

又是投資詐騙！桃園男臨櫃匯款10萬美元　警及時喊卡保住血汗錢

獨／蠢賊偷3張遊戲片...蹲地撕開魔鬼氈　傳出尷尬「刷刷聲」露餡

湖內警防搶演練過程太逼真　不知情民眾領款驚呆了

樁腳請選民吃海鮮大餐涉賄　高市4連霸議員遭提當選無效之訴

彰化女登長青步道墜崖亡！地勢陡峭　警消來回2.5小時送遺體下山

淡水新手女駕駛「開教練車」出事！左轉撞機車騎士濺血　

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

睽違10年最帥的貓再度現身 跨年最強檔！鞋貓劍客2再造史詩冒險

快訊／虛擬資產平台Steaker涉吸金數億　創辦人被裁定羈押禁見

「新竹吐血亡媽留獨子」逆轉　帳戶列警示「清寒證明」來源曝

嘉義傳命案！男子頭部中槍陳屍車內　「要家人照顧寵物」死因待查

PLG新北國王球星左膝骨折整季報銷！小黃乘客開門「擊落畫面曝」

又是投資詐騙！桃園男臨櫃匯款10萬美元　警及時喊卡保住血汗錢

獨／蠢賊偷3張遊戲片...蹲地撕開魔鬼氈　傳出尷尬「刷刷聲」露餡

湖內警防搶演練過程太逼真　不知情民眾領款驚呆了

樁腳請選民吃海鮮大餐涉賄　高市4連霸議員遭提當選無效之訴

彰化女登長青步道墜崖亡！地勢陡峭　警消來回2.5小時送遺體下山

淡水新手女駕駛「開教練車」出事！左轉撞機車騎士濺血　

郭正亮批蔡英文沒有反省　曝綠營翻盤絕招：由「他」當閣揆

冬至吃湯圓！　蔡昌憲曝抗寒冬秘訣：在家抱兒子

平常心面對戰力外　林威志先把球速找回來

耶誕節前送大禮　蔡明堂捐贈興穀國小交通車

陸疫情大量傳播中！張上淳曝最大憂心「出現新變種」　台灣要做1件事

他開刀後返家「膿液狂流」！　醫不解一問：1觀念害的

先探／謝金河：企業寒冬大作戰

郁方甜蜜告白「老公只說謝謝」　他認變了…下秒反轉被讚：好會說

長榮董事會通過4項資產交易案　農曆年前看到航線運價回升

增資87億還不夠！三商壽還要增第三次　預估25億

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

高雄幫派辦尾牙　上百警荷槍實彈盤查

毛豆吃過的再上桌　涓豆腐出大包急下架

包廂玩4P！2少女交換男友口愛　只有他最慘

即／羅東鎮長涉送紅酒賄選　宜檢提當選無效之訴

彰化女登長青步道　墜15米山谷喪命　

二線二星警官偷拍70女！賣肉片給論壇賺10萬

樁腳涉賄　高市4連霸議員遭提當選無效之訴

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

新竹吐血亡媽留獨子逆轉　「清寒證明」超意外

快訊／國3「聯結車爆胎翻覆」　全線封閉

警值勤撞殘25歲女騎士　國賠555萬元

嘉義人彘「斷頭、截肢、去勢」奇案！　死逾20天屍體都沒爛

獨／網紅布丁遭酒客糾纏爆衝突！扯出警言語性騷

更多熱門

相關新聞

阿提諾米粉DIY　風之祭典主題日登場

阿提諾米粉DIY　風之祭典主題日登場

新竹街口攻城獅將於12月27日展開「風之祭典」主題日，晚間19點對上高雄17直播鋼鐵人。為迎戰本季首次平日賽事，攻城獅球團推出「平日賽事限定方案」，除了由「新台灣人」阿提諾及伊波卡體驗新竹名產「米粉DIY」，平日賽事限定方案」將有自國立陽明交通大學外文系研究所畢業的Muse Girls 璇璇，開設英文課後輔導班(限量20位)。

新北國王前鋒遇交通意外「嚴重骨折」

新北國王前鋒遇交通意外「嚴重骨折」

PLG贊助商涉吸金　聯盟終止合作

PLG贊助商涉吸金　聯盟終止合作

鋼鐵人洋將2分鐘傷退　國王輕鬆奪勝

鋼鐵人洋將2分鐘傷退　國王輕鬆奪勝

NBA究極美尻女記者　現身PLG職籃

NBA究極美尻女記者　現身PLG職籃

關鍵字：

PLG新北國王李睿麒

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

野生「台灣超大咖天后」紐約0偽裝看球賽！

Toyz丁特開撕嗆「垃圾被詐剛好」

美光宣布裁員近5000人　2023年獎金喊停

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

浩角翔起鹿港出外景「惹火店家」！

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

中天美女主播被問「多久趴趴一次」

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面