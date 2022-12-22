PLG新北國王球星左膝骨折整季報銷！小黃乘客開門「擊落畫面曝」

記者陳雕文／新北報導

PLG聯盟新北國王隊前鋒李睿麒19日下午3點多，騎機車要去板橋車站，準備搭乘高鐵南下參賽，但行經新站路時，突被一輛小黃瞬間打開的右後車門撞擊倒地，造成左膝骨折送醫！除了必須進行手術，整個賽季也報銷。警方將依法對小黃駕駛開罰，而李睿麒遭「開門擊落」的畫面也曝光。

▲新北國王隊前鋒李睿麒正要去板橋車站坐高鐵。（圖／記者陳雕文翻攝）

案發當時，李睿麒原本要去搭乘高鐵南下，要在客場面對高雄鋼鐵人隊，行經新站路時原本要超越前方的小黃，殊不知小黃內的乘客突然說要下車，未注意後方路況就開門！李睿麒當場被擊落倒地。

▲超車時遭小黃乘客開門擊落。（圖／記者陳雕文翻攝）

李睿麒第一時間就醫並在當晚進行手術，經傷勢評估後，確認無法在2022-23剩餘賽季回歸。儘管如此，他仍心繫球隊，希望隊友能夠為他贏得本季冠軍。球團也允諾會動用球隊資源，協助他度過難關。

▲李睿麒左膝嚴重骨折，賽季報銷。（圖／新北國王提供）

警方依規定照相、測繪，並調閱路口監視器，後續將針對小黃駕駛未依規定開啟或關閉車門致肇事，將依道路交通管理處罰條例第56-1條開單告發，處以新台幣1200元罰鍰。

56歲顏姓小黃司機無奈表示，當時車上的69歲陳姓乘客原本跟他說要去板橋大遠百，但行經新站路時陳男臨時告知要下車，顏男還沒來得及靠邊，陳男就直接開啟車門。

▲▼擊落球星的小黃。（圖／記者陳雕文翻攝）